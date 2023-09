Per il Tar della Lombardia va bene pagare 5 euro lordi all’ora i lavoratori, se lo prevede il contratto Per il Tar della Lombardia è legittimo pagare i lavoratori 5 euro lordi all’ora se lo prevede il contratto nazionale che è stato firmato dai datori di lavoro con i principali sindacati.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Per il Tribunale amministrativo della Lombardia è legittimo pagare 5 euro lordi all'ora i lavoratori, purché sia questo il valore fissato da un contratto collettivo nazionale sottoscritto dai principali sindacati. È quanto emerge dalla sentenza emessa dalla quarta sezione nell"ambito dell'inchiesta sulla cooperativa Servizi Fiduciari, aderente al consorzio Sicuritalia Group Service.

Le inchieste sulla cooperativa di servizi fiduciari

Nel dicembre del 2022 l'Ispettorato del Lavoro impose alla cooperativa Servizi Fiduciari l'applicazione del contratto nazionale di lavoro multiservizi, in quanto era più vantaggioso per i lavoratori rispetto a quello per i servizi fiduciari che ancora oggi, nonostante il recente rinnovo, consente di pagare 5 euro all'ora i vigilantes.

Successivamente la Procura della Repubblica di Milano ha indagato per caporalato la stessa cooperativa, che fa capo al gruppo Sicuritalia, ritenendo che oltre 9mila lavoratori fossero costretti a paghe bassissime, orari di lavoro oltre i limiti consentiti per legge e sottoposti a continue intimidazioni e minacce. Secondo quanto denunciato dai dipendenti, infatti, gli straordinari venivano addirittura pagati appena 80 centesimo all'ora.

La sentenza del Tar

Intanto che il processo penale farà il suo corso, però, i lavoratori devono fare i conti con la sentenza del Tar relativa esclusivamente alla decisione dell'Ispettorato del lavoro secondo la quale la cooperativa ha applicato ai suoi dipendenti "il contratto più appropriato" per l'attività svolta, ovvero quella di sicurezza non armata e portierato.

Inoltre il giudice sottolinea che il contratto nazionale per i servizi fiduciari sia da ritenersi valido in quanto "è stato sottoscritto dai sindacati di settore maggiormente rappresentativi, ossia Cgil, Cisl (oltre che ratificato dalla Ugl), unitamente alle associazioni datoriali".

Per il Tar, quindi, essendoci un accordo fra le parti per una paga così bassa, la stessa risulta del tutto legittima e può continuare a essere applicata. E questo ovviamente rappresenterà un importante precedente anche per altre società di servizi fiduciaria, visto che anche altri lavoratori hanno denunciato condizioni di lavoro disumane e a luglio anche la società Mondialpol è stata commissariata per caporalato. A dimostrazione di come si tratti di uno sfruttamento molto diffuso.