La 18enne Benedetta Coviello lancia un appello sui social: “Cerco la mia madre biologica, sono nata a Sondrio” “Scrivo questo annuncio sperando che arrivi a mia madre. Sono nata il 23 giugno 2006 all’ospedale di Sondrio, nel pomeriggio, alle 15.20”: Benedetta Coviello, 18 anni, cerca la sua madre biologica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Benedetta Coviello, 18 anni, cerca la sua madre biologica. Ha lanciato l'appello sui social: ha spiegato di essere nata all'ospedale di Sondrio nell’estate del 2006 chiedendo di restare anonima e dopo poche settimana è stata adottata ed è andata a vivere nella provincia di Pesaro Urbino. In Valtellina ci è tornata solo un paio di volte in vacanza, ora spero qui di rintracciare sua madre. Sui social scrive: "Scrivo questo annuncio sperando che arrivi a mia madre. Sono nata il 23 giugno 2006 all’ospedale di Sondrio, nel pomeriggio, alle 15.20. Spero di riabbracciarti presto, se vedi questo post contattami in privato se ti va". Subito il post ha avuto una centinaia di condivisioni.

In realtà Benedetta Coviello cerca usa madre da quando aveva 15 anni e che continua ancora di più ora che è maggiorenne. In una intervista rilasciata al Corriere della Sera spiega: "Adoro la mia famiglia, ho genitori fantastici e non potrò mai ringraziarli abbastanza per quanto fanno per me. Conoscono il mio desiderio di incontrare la donna che mi ha messo al mondo".

La ragazza precisa che la sua famiglia è d'accordo con la sua ricerca. Poi precisa che il suo unico obiettivo è quella di conoscerla: "Non ho nulla da rivendicare, nessuna domanda scomoda da porle". Aggiunge che "non voglio sapere perché non mi ha tenuto con sé, non mi importa". Benedetta Coviello sa che sua madre biologica era molto giovane quando ha partorito. "Nonostante le difficoltà che posso solo immaginare ha deciso comunque di portare avanti la gravidanza, di farmi il dono più grande che potesse: la vita". Benedetta Coviello ora vuole solo risalire alle sue radici e scoprire chi sono i suoi genitori biologici. Per questo l'appello è rivolto anche al padre.