È scomparso il 18enne Michael: da due giorni nessuna notizia del ragazzo Da mercoledì 6 novembre è scomparso da Calusco d’Adda, comune che si trova in provincia di Bergamo, un ragazzo di 18 anni che si chiama Michael. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di mercoledì 6 novembre è scomparso da Calusco d'Adda, comune che si trova in provincia di Bergamo, un ragazzo di 18 anni che si chiama Michael. A lanciare l'appello è stata la madre tramite un post sui social. La donna ha spiegato che l'adolescente avrebbe problemi di salute mentale e che quindi potrebbe essere in una condizione di fragilità.

L'ultima volta è stato avvistato mercoledì 6 novembre

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il giovane si sarebbe allontanato da casa nella mattinata di mercoledì. Qualcuno ha detto di averlo visto intorno alle 15.30 del pomeriggio del 6 novembre: da allora nessuno ha più sue notizie. La donna, una volta resasi conto di quanto accaduto, ha immediatamente lanciato l'allarme. Ha poi lanciato un appello sui social che ha ricevuto decine di like.

Il 18enne potrebbe essersi mosso in direzione Carnate-Monza

La madre ha raccontato che il diciottenne potrebbe essersi mosso in direzione Carnate-Monza. L'attenzione e l'allerta è massima: non è chiaro se sia in possesso di documenti, soldi o un cellulare. Chiunque dovesse incontrarlo o vederlo è infatti invitato a contattare i carabinieri della stazione di Calusco che hanno attivato le ricerche per capire dove possa essere andato. Proprio per la sua condizione di fragilità, potrebbe essere in pericolo o avere bisogno di aiuto.