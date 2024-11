video suggerito

Donati gli organi di Alessia Negri, il papà: "Volevi essere mamma, ora il tuo gesto d'amore darà vita agli altri" I funerali dell'architetta 38enne si terranno venerdì 15 novembre a Poggio Rusco (Mantova). "La vita a volte ci mette alla prova con partite che non si possono giocare. Abbiamo messo in campo tutto il nostro amore, ma non è stato sufficiente", le parole del papà Adriano.

Gli organi di Alessia Negri, 38enne morta martedì 5 novembre all’ospedale di Borgo Trento di Verona dopo settimane di ricovero, daranno vita ad altre persone. A partire dal cuore che domenica 20 ottobre, mentre si trovava nella casa di famiglia a Poggio Rusco (Mantova), ha smesso per un po’ di tempo di battere. Con un ulteriore peggioramento il 26 ottobre, quando le condizioni della giovane donna sono apparse ormai disperate.

"Spero che il tuo desiderio di diventare mamma trovi in parte conforto con il tuo ultimo estremo gesto d’amore, che potrà dare nuova linfa vitale e speranza di nuova vita ad altre persone", sono state oggi le parole del papà Adriano che per primo aveva soccorso la figlia cercando di tenerla in vita con un massaggio cardiaco, prima del trasporto in eliosoccorso all'ospedale di Brescia. Un gravissimo malore, improvviso e totalmente inaspettato, dal momento che Alessia non aveva mai avuto problemi di salute.

"La vita a volte ci mette alla prova con partite troppo impari che non si possono giocare. Come sempre abbiamo messo in campo tutto il nostro amore, ma stavolta non è stato sufficiente. Il destino ci ha messo di fronte ad una cosa così ingiusta che non ha spiegazione, e ogni perché rimane senza risposta", ha scritto l'uomo in un lungo messaggio d'addio per la figlia. "Ma il calvario che insieme siamo stati costretti a vivere in questi giorni non ha indebolito, anzi ha rafforzato lo spirito che ha legato la nostra famiglia in tutto il tempo che abbiamo potuto condividere dandoci forza ed energia reciproca in ogni momento. L’amore immenso che ci siamo scambiati continuerà a vivere per sempre nei nostri cuori, così come il tuo essere solare, dinamica, creativa, spontanea rimarrà per sempre anche nei cuori di chi ti ha voluto bene. Con immenso amore, la tua famiglia".

I funerali della 38enne, architetta di interior design e grafica, si terranno venerdì 15 novembre alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Poggio Rusco. Lascia nel dolore il papà Adriano e la mamma Cinzia con il fratello Giacomo, la cognata Giulia e il nipotino Filippo.