Dimessa dall'ospedale di Treviglio con la diagnosi di influenza intestinale, 15enne muore il giorno dopo La 15enne, che lamentava dolori addominali e vomito, è stata portata al Pronto soccorso dell'ospedale di Treviglio venerdì 11 ottobre. Dimessa con la diagnosi di virus influenzale, è morta dopo due ricoveri in 36 ore: la Tac ha in seguito evidenziato la perforazione dell'intestino.

È morta a 15 anni, colpita da una malattia fulminante allo stomaco che le avrebbe perforato l'intestino. Solo 36 ore prima era stata dimessa dal Pronto soccorso dell'ospedale di Treviglio (Bergamo), dove si era recata lamentando forti dolori addominali e vomito, con la diagnosi di influenza intestinale.

Si attende ora l'esito dell'autopsia, come disposto dalla Procura di Bergamo che ha aperto un fascicolo su quanto accaduto. La ragazza aveva cominciato a sentirsi male nella serata di venerdì 11 ottobre: nella mattinata di domenica 13 ottobre è morta in ospedale a Bergamo, dopo due ricoveri in due giorni (prima a Treviglio e poi al papa Giovanni).

"Nella serata di venerdì siamo andati all'ospedale di Treviglio. I valori di saturazione non erano buoni, ma non aveva la febbre. La pediatra ha diagnosticato un virus influenzale e ha dimesso mia figlia, prescrivendole l'assunzione di sali minerali", ha raccontato la mamma Silvana a L'Eco di Bergamo.

Di notte, però, la ragazza è stata di nuovo male, e al mattino ha perso i sensi. Fino all'arresto cardio-circolatorio, avvenuto a 36 ore dalla diagnosi in Pronto soccorso. "Hanno provato a rianimarla, ma non c’è stato nulla da fare e così hanno staccato le macchine. La Tac ha riscontrato una perforazione dell'intestino. Il personale sanitario ci ha accennato a una sindrome di Crohn fulminante".

Dopo gli eventuali accertamenti ancora da stabilire, la salma sarà portata nella chiesa di Santa Marta a Mozzanica, dove ci sarà la camera ardente. Giovedì 17 ottobre si terranno invece i funerali della ragazzina, studentessa al secondo anno di un istituto tecnico della zona. Mentre l’Asst Bergamo Ovest, da cui dipende l’ospedale di Treviglio, ha intanto espresso in una nota "massima vicinanza alla famiglia della giovane paziente", assicurando di aver "già avviato un’analisi dettagliata dell’accaduto con tutti gli approfondimenti necessari".

"Dolore e sgomento hanno investito la nostra comunità oggi, con la notizia di questa morte improvvisa", fanno sapere le istituzioni di Mozzanica, paese del Cremasco dove abita la famiglia della 15enne. "L'Amministrazione Comunale si stringe, insieme alla comunità di Mozzanica, attorno ai genitori, al fratello 21enne e agli amici. Le bandiere del Municipio vengono legate con il drappo nero in segno di profondo cordoglio per il lutto che ha colpito ognuno di noi".