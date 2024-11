video suggerito

Studente di 16 anni si accascia a scuola e muore poco dopo in ospedale: la famiglia dona gli organi Nella prima mattinata di ieri, a Cremona, il 16enne si era accasciato sulla rampa di scale dell'istituto scolastico frequentato a causa di un malore. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Brescia, è spirato pochi minuti dopo il suo arrivo nonostante i tentativi di rianimazione effettuati dai medici. La famiglia ha concesso l'espianto degli organi.

Immagine di repertorio

Nella mattinata di martedì 5 novembre, a Cremona, un giovane studente di 16 anni è stato stroncato da un malore mentre era a scuola. A nulla è valso il repentino intervento del personale sanitario del 118 che ha trasferito il ragazzo all'ospedale di Brescia. La famiglia, straziata dal dolore, dopo aver appreso la tragica notizia, ha concesso l'espianto degli organi.

I genitori hanno concesso l'espianto degli organi

Una corsa contro il tempo effettuata dai medici per consentire al 16enne di essere preso in cura dall'ospedale di Brescia. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi tanto che era stato richiesto l'intervento sul posto dell'eliambulanza.

Una volta raggiunto l'ospedale, il personale sanitario, nonostante gli sforzi compiuti per rianimare il ragazzo, non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

I genitori del 16enne hanno raggiunto nel minore tempo possibile Brescia e, dopo aver appreso la notizia, hanno concesso l'espianto degli organi.

Lo studente si era accasciato a terra al termine della lezione

Il ragazzo è venuto a mancare davanti ai suoi compagni in maniera del tutto improvvisa al termine della lezione. Stava percorrendo le scale che portano dal primo al secondo piano dell'istituto scolastico frequentato, quando si è accasciato per terra manifestando dei problemi respiratori.

A nulla è valso il tentativo messo in atto dai professori che gli hanno praticato senza successo il massaggio cardiaco. Il giovane, dopo essere stato trasportato in eliambulanza in ospedale a Brescia, è spirato pochi minuti dopo il suo arrivo.