Studente di 16 anni va in arresto cardiaco a scuola: gli insegnanti usano il defibrillatore e lo salvano Uno studente di 16 anni è andato in arresto cardiaco mentre si trovava a scuola ed è stato soccorso immediatamente da quattro insegnanti: dopo il trasporto in ospedale con la massima urgenza ora sta bene. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Uno studente di 16 anni è andato in arresto cardiaco mentre si trovava in classe. Subito gli insegnanti hanno attivato il defibrillatore e gli hanno salvato la vita. Tutto è successo nei giorni scorsi al Centro di formazione professionale Abf di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo.

Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto, lo scorso 14 novembre uno studente di 16 anni si è sentito male pochi minuti prima di iniziare la lezione di educazione fisica e in poco tempo è andato in arresto cardiaco. Immediatamente quattro insegnanti del ragazzo si sono attivati per i primi soccorsi: tra questi l'insegnante di ginnastica e quello addetto al primo soccorso. C'è chi ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco, chi ha preso e attivato il defibrillatore e chi ha chiamato il 112. I sanitari una volta giunti sul posto lo hanno intubato e caricato su un elisoccorso per il trasporto con la massima urgenza in ospedale.

Una volta all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo il 16enne è stato ricoverato in codice rosso: per due giorni è stato ricoverato in terapia intensiva ma fortunatamente ora sta bene. Si trova ancora in ospedale, ma – come riporta Brescia Today – ha già sentito gli insegnanti e i compagni di classe per rassicurarli sulla sua salute.