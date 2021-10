Isorella, anziano travolto dal camion della raccolta dei rifiuti in retromarcia: muore 92enne Il 92enne Bortolo Fasani è morto in ospedale qualche ora dopo essere stato investito dal camion della racconta dei rifiuti impegnato in una manovra in retromarcia. Subito sono scattati i soccorsi: l’anziano all’arrivo dei sanitari era cosciente, poi le sue condizioni si sonno aggravate in ospedale. L’autista è ora indagato per omicidio stradale.

A cura di Giorgia Venturini

Non ce l'ha fatta l'anziano di 92 anni investito da un camion dei rifiuti ieri venerdì 15 ottobre a Isorella, nel Bresciano. L'uomo è morto qualche ora dopo in ospedale. L'autista del mezzo non si era accorto di nulla, fino a quando le grida dei passanti hanno attirato la sua attenzione: ora è indagato per omicidio stradale.

All'arrivo dei soccorsi l'anziano era cosciente

Stando alla ricostruzione dell'accaduto, il 92enne Bortolo Fasani, fabbro in pensione, si trovava in via Annetta Zanaboni verso le 9. Tutto è avvenuto in pochi secondi: l'anziano è stato travolto e schiacciato dalla ruote del mezzo pesante che era impegnato in una manovra in retromarcia. Bortolo molto probabilmente si trovava nella zona d'ombra, ovvero quella parte non visibile dagli specchietti retrovisori del camion. L'autista, un uomo di 56 anni, infatti non si è accorto di nulla e stava proseguendo il suo servizio: almeno fino a quanto alcuni passanti lo hanno fermato con alcune grida. Subito è scattato l'allarme: sul posto sono intervenuti i medici e paramedici del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale che anche loro si sono precipitati a soccorrere l'anziano. Al momento dell'arrivo dei soccorsi il 93enne era cosciente: le sue condizione però sono peggiorate drasticamente una volta all'ospedale Civile di Brescia. Qui è morto qualche ora dopo. I funerali si terranno lunedì 18 ottobre alle ore 15 nella chiesa di s. Rocco.

Il camion dei rifiuti stava facendo manovra

Su quanto accaduto ora indaga la polizia. Resta infatti da chiarire secondo per secondo quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità. Al momento però – come riporta Brescia Today – l'autista del camion dei rifiuti sembra non aver visto l'anziano durante la manovra perché il 92enne era fuori dal campo visivo nascosto completamente dal camion. Il 56enne però ora resta indagato per omicidio stradale.