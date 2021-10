Incidente stradale a Capriolo, 15enne investita da un camion in retromarcia: è grave Una 15enne è stata investita da un camion in retromarcia nella mattinata di oggi, lunedì 11 ottobre, a Capriolo (Brescia). È stata ricoverata in gravi condizioni per un trauma toracico e un trauma cranico. Sul posto anche le forze dell’ordine per svolgere tutti i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.

A cura di Ilaria Quattrone

Una ragazzina di 15 anni è rimasta coinvolta in un incidente stradale a Capriolo, in provincia di Brescia. L'adolescente è stata colpita da un camion in retromarcia nella mattinata di oggi, lunedì 11 ottobre. Attualmente si trova ricoverata in gravi condizioni. Sul posto anche le forze dell'ordine per svolgere tutti i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. La giovane è stata trasportata in ospedale d'urgenza.

La 15enne ha riportato un trauma cranico e toracico

L'allarme alla centrale operativa dell'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia è arrivato attorno alle 6.59 di questa mattina. L'incidente si è verificato sulla strada SS 469. Sul luogo sono stati inviati i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'auto medica e un'ambulanza. Presenti anche gli agenti della polizia stradale. Dopo aver dato le prime cure sul posto, la 15enne è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo: ha riportato un trauma cranico e un trauma toracico.

Incidente a Lecco, 48enne si schianta con la moto

Nella giornata di ieri, domenica 10 ottobre, un uomo di 48 anni – originario di Desio – ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato contro alcune auto. Il centauro ha perso la vita. Poco dopo lo schianto, è scoppiato un incendio: il carburante della moto ha infatti iniziato a perdere carburante causando un'esplosione. Le fiamme hanno poi avvolto il motociclista. Nonostante l'intervento degli automobilisti – che hanno cercato di spegnere il rogo con gli estintori – e poi quelli dei soccorsi, per Marco Tagliabue non c'è stato nulla da fare.