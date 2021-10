Larissa, travolta da un camion mentre va a scuola: i genitori acconsentono alla donazione di organi I genitori di Larissa David, la ragazza di 15 anni morta dopo essere stata travolta da un camion in retromarcia a Capriolo (Brescia), hanno dato il consenso per la donazione di organi. Mercoledì si svolgeranno i funerali. La vicenda ha sconvolto l’intera comunità. Ancora sotto choc l’autista del mezzo che al momento è indagato per omicidio stradale.

A cura di Ilaria Quattrone

Larissa David, la 15enne morta travolta da un camion

Sono stati donati gli organi di Larissa David, la ragazza di 15 anni che è morta dopo essere stata travolta da un camion mentre andava a scuola a Capriolo, in provincia di Brescia. Dopo cinque giorni, la 15enne è deceduta all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove era ricoverata. Larissa lascia i genitori, Gabriel e Catalina, e un fratello di appena dieci anni. Dopo il tragico evento, la famiglia ha dato il consenso per il trapianto.

I funerali si svolgeranno mercoledì

Quel giorno, Larissa stava andando a scuola: frequentava il primo anno dell'Istituto Einaudi a Chiari dove si era iscritta all'indirizzo tecnico turistico. Mercoledì alle 14.30 si svolgerà il funerale nella chiesa di Capriolo. L'ultimo saluto – essendo la famiglia di Larissa di origine romena – si svolgerà con il rito cristiano ortodosso. Intanto per stasera è stata organizzata una veglia funebre in suo onore. Sconvolta tutta la comunità di Capriolo. Il sindaco Luigi Vezzoli ha voluto rivolgere un pensiero alla famiglia: "Siamo tutti sgomenti: non ci sono parole per quello che è successo, ci stringiamo attorno alla famiglia".

L'autista è indagato per omicidio stradale

Secondo una prima ricostruzione, il camion che l'ha investita l'avrebbe trascinata per diversi metri e solo dopo alcuni secondi il conducente si è reso conto di quanto accaduto. Gli inquirenti stanno cercando di capire se la ragazza – che stava andando a prendere l'autobus – stesse attraversando sulle strisce pedonali. Al momento l'autista, che attraverso il suo avvocato ha detto di essere distrutto, è indagato per omicidio stradale. Il pubblico ministero ha disposto anche il sequestro del mezzo pesante.