Milano, bambina di 7 anni investita mentre va a scuola

Dramma nella mattinata di oggi, venerdì 17 settembre, a Milano, dove una bambina di sette anni è stata investita da un'automobile mentre attraversava la strada per raggiungere la scuola. L'allarme è scattato pochi minuti prima delle 8.30 quando una richiesta di aiuto ha raggiunto il centralino del 118 chiedendo un intervento immediato da parte del personale medico. Sul posto, in via Guido Uccelli di Nemi, all'altezza del civico 33, si è precipitata un'ambulanza seguita da un'automedica.

Una volta arrivati, i sanitari hanno medicato la bambina e stabilizzata prima di portarla al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli. Al momento, si sa che la piccola ha rimediato un trauma cranico ma non sono note le sue condizioni. Il codice di urgenza attivato dall'Areu (Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia), il giallo, sia per l'uscita che per l'arrivo al nosocomio, lasciano pensare che fortunatamente non sia in pericolo di vita. Sotto shock i presenti e il conducente dell'auto che si è immediatamente fermato a prestare un primo soccorso in attesa che arrivassero le squadre dei medici del 118.

Rilievi affidati agli agenti della polizia locale

In via Uccelli di Nemi sono poi arrivati anche gli agenti della polizia locale di Milano che hanno messo in sicurezza l'area ed effettuato gli accertamenti del caso e raccogliendo le testimonianze dei presenti per arrivare quanto prima alla ricostruzione della dinamica del sinistro e per verificare le eventuali responsabilità dell'automobilista. Non è chiaro se la bimba fosse accompagnata dalla madre o da qualcun altro.