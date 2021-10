Isorella, anziano travolto da un camion: 92enne in gravissime condizioni Un uomo di 92enne è rimasto gravemente ferito dopo che un camion lo ha investito mentre stava camminando in una via di Isorella, in provincia di Brescia. Ora si trova in gravi condizioni all’ospedale Civili di Brescia. Sul posto sono intervenuti oltre i sanitari anche gli agenti della polizia stradale che indagano sull’accaduto.

A cura di Giorgia Venturini

Grave incidente nel Bresciano. Un uomo di 92enne è rimasto gravemente ferito dopo che un camion lo ha investito mentre stava camminando in una via di Isorella, in provincia di Brescia. Stando alle prime informazioni riportate dall'Agenzia regione emergenza urgenza, l'anziano ha subito un grave trauma cranico, al bacino, all'arto superiore e a quello inferiore con una parziale amputazione. Si trova ora ricoverato all'ospedale Civili di Brescia. Illeso invece l'autista del mezzo pesante. L'incidente è avvenuto questa mattina attorno alle 9.08 in via Alcide De Gasperi nel paese del Bresciano. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari e i medici del 118 con elisoccorso e automedica. Il 92enne è stato in gravi condizioni in ospedale. Sul luogo dell'accaduto si sono precipitati anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale che indagano su quanto accaduto.

Motociclista muore nella notte a Brugherio

Nella serata di ieri giovedì 14 ottobre un motociclista di 46 anni ha perso la vita in un incidente a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il 46enne ha perso la vita durante uno scontro con un'auto all'altezza dell'imbocco dell'A51, in via Quarto. Ancora da chiarire le cause dell'impatto. Subito sono scattati i soccorsi: gli automobilisti che hanno assistito all'impatto hanno chiamato il 118 verso le 21. Sul posto dopo pochi minuti sono arrivati i paramedici e i medici in codice rosso. Le condizioni del motociclista sono apparse fin da subito disperate: l'uomo infatti era già in arresto cardiaco. Purtroppo pochi minuti dopo l'arrivo in ospedale è stato dichiarato il decesso. Intanto sul luogo dello schianto si sono precipitati anche i carabinieri che ora indagano su quanto accaduto.