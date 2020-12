in foto: (Immagine di repertorio)

Dodici clienti e il titolare: in totale 13 persone si erano ritrovate all'interno di un bar oltre l'orario di chiusura previsto dalle normative anti Covid-19. Il numero ha portato evidentemente sfortuna al gestore del locale e a tutti gli avventori, che sono stati scoperti dalla polizia locale e multati. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi a Inzago, nell'hinterland di Milano. Ad avvisare gli agenti sono stati alcuni cittadini, che hanno sentito della musica provenire dal bar che in teoria avrebbe dovuto essere chiuso.

I vigili si sono recati presso il bar, che era in parte oscurato da un tendone. Facendo il giro hanno però scoperto che all'interno del locale c'erano effettivamente alcuni clienti seduti ai tavoli, assieme al titolare: stavano consumando in barba a tutti i divieti. Inevitabile, a quel punto, le sanzioni per tutti i presenti: il titolare ha pagato subito, versando la somma ridotta di 280 euro. Per tutti gli altri clienti l'importo base da pagare è 400 euro, che potrà essere ridotto se pagato per tempo. Il titolare del bar dovrà affrontare inoltre anche la chiusura per cinque giorni del suo locale, come prevedono le norme in vigore per il contrasto al Coronavirus.

Non è un episodio isolato: in 18 scoperti in un'enoteca a Meda

Quello di Inzago non è un episodio isolato: solo pochi giorni fa a Meda, in provincia di Monza e Brianza, i carabinieri avevano scoperto 18 persone intente a cenare tranquillamente all'interno di un'enoteca ben oltre l'orario di chiusura. Oltre ai clienti c'erano il titolare e due dipendenti che li servivano: sono stati tutti identificati e sanzionati.