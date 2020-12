Diciotto persone all'interno di un'enoteca, intente a consumare all'interno del locale cibo e bevande alcoliche in barba a tutte le norme per il contenimento del Coronavirus. È quanto hanno scoperto nella serata dello scorso venerdì 18 dicembre i carabinieri di Meda, cittadina in provincia di Monza e Brianza. Allertati da una segnalazione, i militari dell'Arma della locale stazione sono intervenuti attorno alle 21.30 in un locale che si trova in via Santa Caterina da Siena. All'interno hanno sorpreso 18 persone che erano tranquillamente intente a cenare, oltre al titolare dell'enoteca e ai suoi due dipendenti che stavano servendo gli avventori.

Tutti i presenti sono stati identificati: il locale rischia la chiusura

I carabinieri hanno proceduto con l'identificazione di tutti i presenti, comunicando loro che sarebbero stati raggiunti dalle inevitabili sanzioni: 400 euro è la multa che ciascun cliente dovrà pagare. Rischia ancora di più il titolare dell'enoteca, che ai carabinieri ha detto di aver agito "per necessità", ma che è stato segnalato alla prefettura che potrebbe decidere di chiudere il locale per qualche giorno per l'inosservanza delle norme anti-Covid-19.

Gli animi si sono surriscaldati in seguito all'intervento dei carabinieri

Sul momento i carabinieri non hanno elevato alcun verbale: gli animi, infatti, si sarebbero surriscaldati in seguito al loro intervento, e forse anche a causa di qualche bicchiere di troppo. I militari si sono così limitati a invitare tutti i presenti a uscire dal locale e a intimare al titolare di abbassare la saracinesca: i verbali raggiungeranno i diretti interessati direttamente a casa.