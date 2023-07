Investito un ragazzo in scooter a Milano: l’automobilista fugge Un 18enne è stato investito nella notte tra lunedì e martedì 18 luglio a Milano. Il giovane viaggiava su uno scooter elettrico quando è stato travolto da un’auto. Sull’asfalto è stato trovato uno specchietto che si è staccato dalla macchina.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 18enne è stato investito nella notte fra lunedì e martedì 18 luglio all'incrocio tra via Melzi d'Eril e via Bertani a Milano, nei pressi del Castello Sforzesco. Il ragazzo era in sella a uno scooter elettrico a noleggio quando è stato travolto da un'auto. Dopo l'impatto, il conducente della vettura si è allontanato senza prestare soccorso al 18enne e lasciando sull'asfalto uno specchietto retrovisore che si è staccato nell'incidente.

Pochi minuti dopo la mezzanotte è arrivata sul posto un'ambulanza dell'Agenzia unica emergenza urgenza (Areu). I sanitari hanno verificato le condizioni di salute del 18enne, che non erano particolarmente gravi, e lo hanno trasportato al policlinico in codice giallo.

A terra, all'incrocio tra via d'Eril e via Bertani, oltre allo scooter elettrico guidato dal giovane investito è stato trovato anche uno specchietto retrovisore esterno che appartiene all'auto che lo ha travolto. Questo potrebbe rivelarsi un elemento chiave per l'identificazione della vettura che dopo l'impatto si è allontanata. Del caso se ne stanno occupando gli agenti della polizia locale.