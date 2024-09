video suggerito

Investito un bambino di 10 anni a Cremona: stava attraversando in bici sulle strisce pedonali

(immagine di repertorio)

Un bambino di 10 anni è stato investito da un'auto oggi intorno alle 17.40 in via Porta Po a Cremona, mentre attraversava le strisce pedonali in sella alla sua bicicletta.

Lo riporta La Provincia di Cremona. Polizia locale e operatori del 118 sono giunti sul luogo dell'incidente nell'arco di pochi istanti. Insieme a loro, si è reso necessario l'intervento dell'eliosoccorso che, arrivato sul piazzale Azzurri d'Italia dove nel frattempo Polizia Locale e Vigili del Fuoco avevano organizzato la pista d'atterraggio, ha trasportato il piccolo in direzione degli Spedali Civili di Brescia: qui è giunto in codice giallo, accompagnato dalla mamma.

Il piccolo, secondo quanto emerso al momento, avrebbe riportato gravi traumi sparsi per tutto il corpo, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Articolo in aggiornamento