Investito mentre torna a casa in bici, viene sbalzato di 10 metri: è grave un 14enne Combatte fra la vita e la morte all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo il giovane investito in bici a Monticello Brianza. Ha riportato un profondo trauma cranico.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Combatte in ospedale fra la vita e la morte, un giovane di 14 anni che la sera di lunedì primo agosto è stato investito in bici sulla strada provinciale 51, nella frazione di Torrevilla, a Monticello Brianza (in provincia di Lecco).

L'incidente in bicicletta

Stava rientrando a casa a bordo della sua bicicletta, quando una Fiat Punto che procedeva verso Casatenovo, sempre in provincia di Lecco, lo ha completamente travolto e investito. Il ragazzo, di appena 14 anni, ha fatto un balzo di oltre 10 metri prima di atterrare nuovamente sull'asfalto.

L'impatto è stato talmente forte che perfino le ruote della bicicletta sono sbalzate via e la bicicletta verde è rimasta immobile sull'asfalto. Ancora da chiarire quale sia la causa dell'incidente e le condizioni in cui il conducente dell'auto si era messo alla guida.

Sul posto sono, infatti, intervenuti i Carabinieri per effettuare i necessari rilievi, indispensabili per individuare eventuali responsabilità del guidatore, anche lui ricoverato al Presidio Ospedaliero San Leopoldo Mandic di Merate in profondo stato di choc.

Prognosi riservata per il 14enne

Il 14enne è invece stato trasportato con l'elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso. Le sue condizioni sono, infatti, apparse subito molto gravi al personale sanitario intervenuto sul posto.

Risulta ancora riservata la sua prognosi, a causa di un grave trauma cranico. Così il giovane combatte fra la vita e la morte, non essendo ancora stato dichiarato fuori pericolo.