Investito mentre attraversa una rotonda, un altro ciclista finisce in ospedale L’incidente è avvenuto nella mattinata del 27 settembre nei pressi del supermercato Esselunga di viale Libertà a Monza. Coinvolto un uomo di 36 anni che stava viaggiando a bordo della sua bicicletta.

A cura di Fabio Pellaco

Immagine di repertorio

Un ciclista è stato investito nella mattinata di mercoledì 27 settembre a Monza. L'incidente è avvenuto nei pressi della rotonda che conduce al superstore Esselunga di viale Libertà. Il ciclista è stato soccorso in codice giallo dai volontari del 118 accorsi sul posto dopo la chiamata al Numero unico d'emergenza e trasferito in ospedale.

Ciclista 36enne investito a Monza

L'uomo, un 36enne, stava viaggiando a bordo della sua bicicletta nella periferia Nord-Est della città, vicino alla rotonda che unisce la strada provinciale 2 Monza-Trezzo, la strada provinciale 60 Monzese, viale Gian Battista Stucchi e viale della Libertà. Le cause dell'incidente sono ancora in via di accertamento.

L'allarme è scattato intorno alle 10.20. La centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (Areu) di Regione Lombardia ha inviato sul posto un'ambulanza in codice giallo e una pattuglia della Polizia Locale. All'arrivo dei soccorsi, i volontari del 118 si sono sincerati delle condizioni di salute dell'uomo che non erano così preoccupanti come inizialmente ipotizzato. Il 36enne è stato trasferito in codice verde al vicino pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza.

Le ripercussioni sul traffico nella zona

In seguito all'incidente si sono verificati disagi alla viabilità nel tratto interessato. Gli agenti della Polizia Locale hanno lavorato per far defluire i veicoli che inevitabilmente sono rimasti incolonnati in attesa che i soccorritori prestassero le prime cure al ciclista ferito.

Qualche disagio si è verificato lungo lo snodo che conduce fuori dalla città in entrambe le direttrici: la strada provinciale 2 Monza-Trezzo, verso Vimercate, e la strada provinciale 60 Monzese, in direzione Villasanta.