Ciclista travolto da un’auto a Como: è stato investito in retromarcia Un ciclista di 80 anni è stato investito in centro a Como: è stato urtato da un’automobile mentre effettuava una manovra in retromarcia.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella giornata di oggi, giovedì 5 ottobre, è stato investito un uomo in centro a Como. Il ferito si trovava in sella a una bicicletta ed è stato urtato da un'automobile. Sul posto, oltre le forze dell'ordine, sono intervenuti i medici e i paramedici del 118. Fortunatamente non verserebbe in gravi condizioni di salute.

La dinamica dell'incidente

Sono poche le informazioni relative a questo incidente. Sulla base di quanto riportato da alcuni media locali, l'incidente è avvenuto in via Perlasca. Il ciclista, è un ottantenne, è stato travolto da un'automobile che stava compiendo una manovrava in retromarcia: stava, infatti, cercando di entrare o uscire da un parcheggio della via. Il conducente non si è quindi reso conto della presenza del ciclista.

I rilievi affidati alla polizia locale

La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118. Gli operatori sanitari sono intervenuti con un'ambulanza della Croce Rossa, che è arrivata da Lurate Caccivio, e un'automodica. Fortunatamente l'ottantenne non ha riportato gravi ferite e non sarebbe in pericolo di vita.

I rilievi sono stati affidati agli agenti della polizia locale di Como che hanno raccolto anche diverse testimonianze. Gli investigatori cercheranno quindi di accertare eventuali responsabilità.