Investita una ragazzina di 13 anni in zona Romolo a Milano: stava tornando a casa da scuola Stava rientrando a casa da scuola la ragazzina di 13 anni che nel pomeriggio di oggi giovedì 13 ottobre è stata investita da un’auto in viale Cassala a Milano. L’incidente a pochi passi dalla fermata della metropolitana M1 di Romolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Stava rientrando a casa da scuola la ragazzina di 13 anni che nel pomeriggio di oggi giovedì 13 ottobre è stata investita da un'auto in viale Cassala a Milano, a pochi passi dalla fermata della metropolitana M1 di Romolo, linea verde.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 14. Stando alle prime ricostruzioni, la ragazzina sarebbe stata travolta da una mini car aziendale, guidata da un 63enne. Sul posto sono intervenuti il 118, la polizia locale e i vigili del fuoco. La 13enne è stata così trasportata in elisoccorso con il codice rosso all'ospedale San Gerardo per le cure mediche del caso: avrebbe riportato un trauma cranico e fratture ai polsi, ma nonostante lo spavento iniziale non sarebbe in gravi condizioni.

Resta ancora da accertare la dinamica dell'accaduto. Secondo una primissima ricostruzione sembra che la 13enne, sotto una pioggia battente, stesse attraversando nei pressi delle strisce pedonali. In quel momento è stata urtata dalla macchina che viaggiava in direzione Tibaldi.