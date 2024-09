video suggerito

Investe una ragazzina di 18 anni in motorino e poi scappa: incastrato dalle telecamere Un uomo di 35 anni è stato fermato perché accusato di aver investito una 18enne, che si trovava in sella al motorino ed è scappato.

A cura di Ilaria Quattrone

È stato rintracciato l'automobilista che lo scorso martedì 27 agosto ha investito una ragazzina di 18 anni che si trovava in sella a un motorino ad Arcore, comune che si trova in provincia di Monza e Brianza. L'uomo è stato individuato grazie all'analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza installate nella zona di Cascina del Bruno dove è avvenuto l'incidente.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto in via Belvedere. All'epoca dei fatti, dopo aver investito la giovane, è scappato senza quindi prestare soccorso. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118. I medici e i paramedici le hanno fornito le prime cure del caso. Fortunatamente non ha riportato gravi lesioni.

L'uomo è stato fermato poco dopo grazie alla sua testimonianza e all'analisi delle telecamere di sorveglianza. La 18enne ricordava che l'automobile avesse una targa prova. Grazie a questo dettaglio, hanno potuto individuare l'automobilista dalle immagini di sorveglianza. Si tratta di un uomo di 35 anni, un cittadino del Marocco che è residente nella provincia di Pavia.