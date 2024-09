video suggerito

Cade dalla moto e viene travolto da un camion, denunciato un automobilista 45enne coinvolto nell'incidente Un 45enne di Cornate d'Adda (Monza) è stato denunciato per omissione di soccorso. L'uomo era alla guida dell'auto coinvolta nell'incidente del 17 settembre in cui ha perso la vita il motociclista Marco Bertolini a Bellusco.

A cura di Enrico Spaccini

È stato identificato l'automobilista coinvolto nell'incidente avvenuto ieri pomeriggio, martedì 17 settembre, all'altezza di Bellusco (in provincia di Monza e della Brianza) in cui ha perso la vita Marco Bertolini. Il 40enne, residente a Cologno Monzese, è morto dopo essere caduto dalla moto e travolto da un camion. Secondo quanto rilevato dalla polizia locale del Comando Brianza Est, però, Bertolini era stato precedentemente urtato da un altro veicolo che all'arrivo delle autorità non era più presente sul luogo dell'incidente. Il 45enne è stato rintracciato nelle prime ore del 18 settembre e denunciato a piede libero per omissione di soccorso e guida di veicolo sprovvisto di assicurazione.

L'auto coinvolta nell'incidente

Prima di poter attribuire le varie responsabilità nell'incidente, deve essere accertata la ricostruzione dell'incidente che ha portato alla morte di Bertolini. Stando a quanto appreso dalle testimonianze, il 40enne era stato urtato da un'auto intorno alle 17:30 che lo ha fatto cadere dalla moto, sbalzandolo contro un camion in transito.

Nel corso della notte, gli agenti della polizia locale hanno incrociato le descrizioni degli automobilisti con le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona e i lettori di targa che monitorano il transito dei veicoli. L'auto che sarebbe stata coinvolta nell'incidente è stata rintracciata nelle prime ore del 18 settembre in un box nel comune di Cornate d'Adda.

Il 45enne è stato denunciato a piede libero

A prima vista, il veicolo mostrava tracce evidenti sulla carrozzeria di un impatto violento ed è risultato sprovvisto di copertura assicurativa. Il proprietario è stato identificato poco dopo: si tratta di un 45enne di origini tunisine, regolarmente residente in Italia. Raggiunto sul luogo di lavoro, l'uomo ha ammesso di essere rimasto coinvolto nell'incidente.

Poiché il 45enne si era allontanato senza prestare soccorso a Bertolini e senza dare l'allarme, è stato denunciato a piede libero per omissione di soccorso, oltre che per guida di veicolo sprovvisto di assicurazione. Al momento rimane a piede libero, ma la sua posizione potrebbe aggravarsi nelle prossime ore se dovesse essere ritenuto responsabile della morte del motociclista.