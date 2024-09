video suggerito

Travolge e uccide un ciclista nel Monzese: automobilista 60enne indagata per omicidio stradale Maurizio Mezzani è morto nella serata del 25 settembre dopo essere stato travolto da un'auto a Bellusco (Monza). La 60enne che si trovava alla guida dell'auto dovrà rispondere di omicidio stradale, e non più di lesioni.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

È indagata per omicidio stradale la 60enne di Usmate Velate che lo scorso mercoledì 25 settembre ha investito e ucciso Maurizio Mezzani. Stando a quanto ricostruito, l'automobilista avrebbe travolto l'80enne che, in sella alla sua bici, si trovava all'altezza di una rotonda nel territorio comunale di Bellusco (nella provincia di Monza e della Brianza). La 60enne si è subito fermata per prestare i primi soccorsi, ma l'anziano è deceduto poche ore dopo per i gravi traumi riportati.

Secondo i rilievi eseguiti dalla polizia locale Brianza Est, la 60enne non avrebbe dato la precedenza al ciclista mentre girava per la sp2 Monza-Trezzo. Per questo motivo, l'automobilista ha travolto Mezzani provocandogli traumi gravissimi. La donna si è subito fermata e ha chiamato i soccorsi, ma le condizioni dell'80enne, residente a Bellusco, sono apparse subito gravissime.

La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso decollato da Bergamo in codice rosso. Mezzani è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII con l'eliambulanza con la massima urgenza, ma poche ore dopo è deceduto.

Alla luce della morte di Mezzani, la 60enne non dovrà più rispondere di lesioni ma di omicidio stradale. L'impatto con la sua auto, infatti, ha provocato il grave trauma alla testa e al volto che con ogni probabilità hanno causato il decesso di Mezzani. Il magistrato di turno alla Procura di Monza dovrà decidere ora se disporre ulteriori accertamenti sul corpo dell'80enne e come proseguire con le indagini.