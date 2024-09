video suggerito

Si schianta con la moto contro un'auto e viene poi investito da un tir: trovato il pirata della strada È stato rintracciato il pirata della strada del 40enne Marco Bertolini: la vittima era in sella alla sua moto quando si è prima schiantata contro un'auto e poi è finita sotto un camion.

A cura di Giorgia Venturini

Marco Bertolini, foto dal profilo Facebook

Il giorno dopo l'incidente che è costato la vita al 40enne Marco Bertolini è stato rintracciato il pirata della strada: è stato denunciato a piede libero con l'accusa di omissione di soccorso e guida di veicolo sprovvisto di assicurazione. I fatti risalgono a martedì pomeriggio a Bellusco, in Brianza, quando l'auto del pirata della strada ha impattato il 40enne che era in moto. L'esatta ricostruzione della dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Quello che si sa con certezza è che Bertolini è stato sbalzato dalla sella ed è finito sotto un mezzo pensante che stava transitando in quel momento.

Subito gli agenti si sono messi alla ricerca del pirata della strada: in meno di 24 ore sono riusciti a risalire all'identità del pirata della strada. Si tratta di un 45enne originario della Tunisia in Italia in modo regolare e che vive a Cornate d'Adda. La macchina dell'uomo è stata trovata in un box senza assicurazione e con i segni dell'impatto. Bisogna ricostruire la dinamica per capire se l'uomo avesse anche responsabilità nell'incidente: potrebbe essere perseguibile anche per omicidio stradale. Ma tutto è ancora da accertare.

Intanto, gli amici della vittima hanno lanciato una raccolta fondi per aiutare gli amici del "Berto", così veniva chiamato. Era un grandissimo tifoso del Milan. Nel sito della raccolta fondi si legge: "Marco è venuto a mancare improvvisamente all'affetto dei suoi cari, a sua moglie Gabriella e al suo piccolo Daniel di 9 anni. Un tragico incidente ha portato via Marco troppo presto. Abbiamo avviato questa raccolta fondi per offrire supporto a Gabriella e Daniel in questo momento di grande difficoltà. Ogni contributo sarà di grande aiuto per loro".