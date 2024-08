video suggerito

Ciclista investito da un'auto pirata a Lecco, l'appello della moglie: "Chi ha visto mi contatti" Il post diffuso sui social. "Il ciclista viaggiava a bordo strada con luci e casco. È stato travolto e il conducente non si è fermato a prestare soccorso". L'incidente è accaduto lunedì 12 agosto sulla statale 36, in galleria tra Lecco e Bellano.

"Lunedì 12 agosto, intorno alle ore 11, un nostro amico è stato investito da una Fiat punto grigia all' altezza della galleria che da Lecco porta a Bellano. Se qualcuno ha informazioni utili per rintracciare il conducente mi contatti. Grazie da parte della moglie".

È il post che da ore circola all'interno dei gruppi che sui social uniscono gli appassionati delle due ruote a Lecco e in Lombardia dopo che Marco Locatelli, 63 anni, è stato travolto da un'auto di passaggio mentre pedalava in sella alla sua bici mentre era in viaggio all'interno della galleria Le Betulle, in direzione nord da Lecco verso Abbadia Lariana. L’incidente è avvenuto nel tratto della statale 36 dove è consentito il transito dei ciclisti.

Trasportato in codice rosso all'ospedale Manzoni, il ciclista è tuttora ricoverato in gravi condizioni: ha riportato un trauma cranico e numerose fratture. "L'auto, nell' impatto, ha perso lo specchietto laterale destro. Ora Marco è in rianimazione e non è ancora fuori pericolo. L'auto è scappata senza prestare soccorso.

E ancora. "Ci sono testimoni che hanno visto che il ciclista viaggiava a bordo strada, con luci e casco", recita sempre il post diffuso dagli amici del 63enne per volere della moglie Giuliana Arrigoni. La donna, che in quel momento viaggiava con il marito, si era fermata lungo la strada in un bar ed è giunta sul luogo dell'impatto solo dopo l'intervento dei soccorsi. "La polizia sta indagando, speriamo lo trovino".