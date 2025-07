Investe una donna a Milano e scappa dopo l’arrivo dell’ambulanza: arrestato per omissione di soccorso

Gli agenti della polizia locale di Milano hanno arrestato un 73enne per omissione di soccorso. L’uomo avrebbe investito una 66enne che attraversava la strada sulle strisce e, all’arrivo del figlio della donna e dei soccorsi, avrebbe fatto perdere le sue tracce senza fornire i propri dati personali.

Un 73enne è stato arrestato dalla polizia locale per omissione di soccorso nella serata di ieri, giovedì 17 luglio. Secondo gli investigatori, ci sarebbe stato lui alla guida dell'auto che nel tardo pomeriggio aveva investito una donna di 66 anni che stava attraversando la strada tra via dei Missaglia e via Boifava nel sud di Milano. L'uomo, dopo l'arrivo del figlio della vittima e dei soccorsi, si sarebbe allontanato ed è stato rintracciato nella sua abitazione.

L'incidente è avvenuto intorno alle 19:30 del 17 luglio tra via dei Missaglia e via Boifava. Stando a quanto ricostruito, la 66enne stava attraversando sulle strisce pedonali quando un'auto, che stava svoltando a sinistra da via Boifava, l'ha investita. L'autista si sarebbe fermato subito, ma all'arrivo del figlio della donna e dei soccorsi con l'ambulanza si sarebbe allontanato facendo perdere le sue tracce e senza aver fornito prima le proprie generalità.

La 66enne, che non aveva riportato ferite particolarmente gravi, è stata trasportata all'Humanitas di Rozzano, dove i medici l'hanno dimessa con una prognosi di 21 giorni. Grazie alle descrizioni fornite dai testimoni e incrociando i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza della zona, gli agenti della polizia locale hanno individuato in un 73enne originario di Potenza, residente a Milano, e con numerosi precedenti alle spalle l'uomo alla guida della vettura. Gli investigatori lo hanno rintracciato nella sua abitazione intorno alle 23, meno di quattro ore dopo l'incidente, e lo hanno arrestato per omissione di soccorso.