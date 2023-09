Investe un ciclista 27enne con l’auto e scappa, rintracciato dalla polizia: aveva la patente scaduta Un’automobilista è fuggito dopo aver investito un ciclista a Limbiate (Monza e Brianza). L’uomo è stato rintracciato dalla locale ed è risultato avere la patente scaduta. Dovrà rispondere di omissione di soccorso e lesioni.

A cura di Enrico Spaccini

Un 27enne lo scorso martedì 26 settembre è stato investito da un'auto mentre girava in bicicletta a Limbiate, in provincia di Monza e della Brianza. La persona alla guida della vettura, però, invece di fermarsi e prestare soccorso al ragazzo, è scappata cercando di far perdere le proprie tracce. Un altro automobilista, che ha assistito alla scena, ha cercato di inseguirla ma lo ha perso di vista poco dopo. Alla fine, è stata rintracciata dalla polizia locale. La sua patente risultava scaduta e ora dovrà rispondere del reato di omissione di soccorso e lesioni gravi.

Il tamponamento in via Monte Bianco a Limbiate

L'incidente si è verificato intorno alle 17:30 del 26 settembre in via Monte Bianco, all'altezza del civico 79. Due testimoni hanno raccontato di aver visto una persona alla guida di una Citroen C3 tamponare la bicicletta mentre procedeva lungo il margine destro della strada. Il ragazzo che si trovava sulla bici è stato scaraventato a terra, mentre l'automobilista è fuggito.

In quel momento stava passando un'infermeria dell'ospedale di Monza che, vedendo il 27enne disteso a terra sui binari del tram e con gravi ferite alla testa, si è fermata a prestare soccorso. Un altro passante ha provato a rincorrere la C3, senza successo, mentre un altro ancora ha chiamato il 112.

Le indagini della polizia locale e l'identificazione dell'automobilista

Pochi minuti più tardi, sono arrivati i sanitari con un'ambulanza della Croce Viola di Cesate e l'auto medica dall'ospedale di Garbagnate. I medici hanno riscontrato un grave trauma cranico e hanno trasportato il 27enne, extracomunitario, all'ospedale Niguarda di Milano in codice giallo dov'è ancora ricoverato in prognosi riservata.

La pattuglia della polizia locale, invece, ha raccolto le testimonianze e si è messa sulle tracce della C3. Poco dopo, un'auto che corrispondeva alla descrizione e con danni riconducibili all'investimento, è stata intercettata dagli agenti. L'automobilista è stato sottoposto all'alcol test, che ha dato esito negativo, ma la sua patente è risultata scaduta. Ora dovrà rispondere di omissione di soccorso e lesioni gravi.