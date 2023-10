Guida ubriaco e investe una donna, poi scappa e abbandona l’auto: rintracciato grazie a un cittadino Una donna di 60 anni è stata investita nella Bergamasca da un’auto che procedeva a zig zag. Dopo l’impatto il conducente è fuggito ed è andato a schiantarsi contro un muro facendo poi perdere le sue tracce. L’uomo, un 55enne, è stato rintracciato dai Carabinieri grazie alla segnalazione di un cittadino.

A cura di Fabio Pellaco

Immagine di repertorio

Un 55enne si è messo al volante ubriaco e ha investito una donna di 60 anni. Poi è scappato senza prestarle soccorso e ha abbandonato l'auto in mezzo alla strada. L'uomo è stato rintracciato e arrestato dai Carabinieri a Cologno al Serio, comune della provincia di Bergamo, grazie alla segnalazione di un cittadino che aveva assistito all'incidente.

Investe una donna guidando a zig zag poi fugge

Il fatto è avvenuto in via Circonvallazione. Un uomo ha contattato il Numero unico per le emergenze raccontando di essere stato testimone dell'investimento di un pedone. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i volontari del 118 che hanno provveduto a soccorrere la 60enne accertandosi delle sue condizioni di salute. La donna non versava in pericolo di vita, ma per precauzione è stata trasportata in codice verde al pronto soccorso. Dopo gli accertamenti del caso è stata dimessa con una prognosi di 15 giorni.

I militari dell'Arma hanno effettuato i primi rilievi e ascoltato il racconto della persona presente sulla scena. Secondo quanto ricostruito, la donna è stata investita mentre camminava a bordo strada dal 55enne che procedeva zigzagando con la sua auto. Subito dopo l'incidente si è dileguato senza prestare soccorso alle 60enne e facendo perdere le proprie tracce.

Ha abbandonato l'auto dopo essersi schiantato contro un muro

La centrale operativa dei Carabinieri ha così diramato l'avviso di ricerca del veicolo che è stato ritrovato non molto distante dal luogo dell'incidente. L'uomo aveva abbandonato l'auto dopo aver urtato un muro nel tentativo di darsi alla fuga. Dopo essere sceso dall'abitacolo, aveva continuato a piedi barcollando verso la sua abitazione.

I militari lo hanno fermato e identificato mentre stava tentando di recuperare il veicolo abbandonato. L'esame dell'alcoltest ha dato esito positivo con un tasso molto superiore al limite consentito dalla legge. Dalle verifiche effettuate, è stato appurato che l'uomo era già conosciuto alle forze dell'ordine per precedenti analoghi, compresa la guida sotto l'uso di sostanze stupefacenti. Il 55enne è stato denunciato a piede libero per guida in stato d'ebrezza e omissione di soccorso.