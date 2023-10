Ubriaco tampona un’auto a Rezzato con una famiglia a bordo e poi fugge, rintracciato dalla Polizia Un 30enne ha tamponato un’auto con a bordo mamma, nonna e nipote nel Bresciano. Si era messo alla guida ubriaco e non si è fermato a soccorrere i passeggeri dell’altro veicolo. La Polizia gli ha ritirato la patente e lo ha denunciato per fuga e omissione di soccorso.

Un 30enne in stato d'ebrezza ha tamponato un'auto con a bordo mamma, nonna e nipote di 3 anni a Rezzato, in provincia di Brescia. Dopo l'incidente non si è fermato a soccorrerli, ma ha fatto perdere le sue tracce. L'uomo è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso e gli è stata sospesa la patente per due anni.

Guidava ubriaco ed è scappato dopo l'incidente

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di mercoledì 11 ottobre. Intorno alle 17, l'uomo stava percorrendo via Giuseppe Garibaldi a bordo della sua Alfa Romeo. Arrivato nei pressi del parcheggio di un supermercato ha tamponato una Fiat Punto con a bordo tre persone: una madre di 37 anni, il figlio di 3 anni e la nonna 70enne.

Dopo l'incidente l'uomo non si è fermato a soccorrere gli occupanti dell'altra vettura, ma ha ingranato la marcia facendo rapidamente perdere le sue tracce. Sul posto la centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza di Regione Lombardia ha inviato i volontari del 118 con un'ambulanza della Croce Blu di Bettole e una pattuglia della Polizia Locale.

La Polizia lo ha rintracciato quando era già a casa

Mamma, nonna e nipote non hanno riportato lesioni. La 70enne è stata comunque visitata dai soccorritori sul luogo dell'incidente e trasferita al pronto soccorso degli Spedali Civili di Brescia per ulteriori accertamenti.

Gli agenti della Polizia, sentite le testimonianze dei presenti ed effettuati i primi rilievi, si sono messi alla ricerca del conducente dell'auto. In serata il 30enne è stato individuato e fermato dagli agenti a Rovato, dove risiede. L'uomo è stato raggiunto grazie all'aiuto delle telecamere di videosorveglianza presenti nel luogo dell'incidente che hanno registrato la targa dell'Alfa Romeo.

L'esame dell'alcoltest ha stabilito che l'uomo si trovava alla guida in stato di ebrezza con un tasso alcolemico molto superiore al limite consentito. Per questo motivo gli è stata sospesa la patente per due anni e dovrà rispondere dei reati di fuga e omissione di soccorso.