Travolge un’auto con a bordo mamma, bimbo e nonna e poi scappa: era ubriaco Un uomo è stato denunciato dopo che ha travolto con la sua automobile una famiglia ed è poi scappato. Gli agenti lo hanno trovato e hanno scoperto che era ubriaco.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, mercoledì 11 ottobre, si è verificato un incidente stradale a Rezzato, comune che si trova nella provincia di Brescia. Un uomo, infatti, ha investito un'automobile dove c'erano una mamma, il figlioletto e la nonna. Il responsabile è poi scappato, ma è stato fermato poco dopo: era ubriaco.

Ha travolto la famiglia fuori dal supermercato

Sulla base di quanto riportato fino a questo momento, l'uomo è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso. Gli agenti della polizia locale, inoltre, gli hanno ritirato la patente per due anni. L'incidente si è verificato in via Garibaldi, vicino al parcheggio del supermercato. Il trentenne, infatti, intorno alle 17 ha investito un'automobile dove c'era una famiglia. Fortunatamente nessuno di loro ha riportato gravi ferite.

Sull'automobile c'erano una madre di 37 anni, il figlio di appena tre anni e la nonna di settant'anni. Tutti ne sono usciti illesi: l'anziana è stata trasferita in codice verde al Città di Brescia. Per gli altri non è stato necessario il ricovero. Appena sono arrivati gli agenti, hanno svolto i rilievi e hanno iniziato a cercare il trentenne che nel frattempo era scappato.

L'uomo è stato trovato grazie alle telecamere di sicurezza

È stato poi trovato a Rovato: lo hanno rintracciato grazie alle telecamere di sorveglianza della zona che avevano registrato la targa. L'uomo è stato così fermato. È stato poi sottoposto all'alcol test e, in questo modo, è stato scoperto che era ubriaco alla guida. È stato quindi denunciato, gli è stata sospesa la patente e dovrà pagare una multa elevata.