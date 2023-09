Ciclista 55enne travolta da un’auto lungo il Naviglio Pavese a Milano, è gravissima Una ciclista di 55 anni è stata travolta da un’auto oggi pomeriggio, lunedì 11 settembre. La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano e le sue condizioni sarebbero gravissime.

A cura di Enrico Spaccini

Una ciclista di 55 anni è stata investita oggi pomeriggio, lunedì 11 settembre, in via Ascanio Sforza a Milano, lungo il Naviglio Pavese. Da una prima ricostruzione, pare che la donna stesse viaggiando in direzione viale Famagosta, nella stessa direzione dell'auto che l'ha travolta. La 55enne è stata trasportata in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda, mentre gli agenti della polizia locale sono al lavoro per chiarire la dinamica dell'incidente.

L'incidente è avvenuto intorno alle 17:30 di oggi lungo via Sforza, quasi all'angolo con viale Tibaldi. Stando ai primi accertamenti degli agenti della locale, l'auto che ha travolto la ciclista stava viaggiando nella sua stessa direzione, quindi verso la periferia, ma qualche metro più indietro.

Per questo motivo, l'ipotesi più probabile al momento è che la macchina, una Toyota, abbia tamponato la bicicletta sulla quale si trovava la 55enne. L'impatto l'avrebbe fatta, poi, cadere sull'asfalto. Alla guida della vettura c'era un uomo di circa 60 anni che non avrebbe fatto in tempo a frenare. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, oltre ai soccorsi del 118 con un'automedica e un'ambulanza.

I sanitari hanno prestato le prime cure alla donna sul luogo dell'incidente, intubandola, poi l'hanno portata all'ospedale Niguarda dove è tutt'ora ricoverata in coma. La 55enne avrebbe riportato un trauma cranico e diverse ferite giudicate gravi in varie parti del corpo. Intanto, sono in corso le indagini degli agenti della polizia locale che hanno già iniziato a raccogliere le testimonianze delle persone presenti in zona al momento dell'incidente.