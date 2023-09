Inventa una multa da 7mila euro per derubare la madre: “Se non paghiamo ci pignorano la casa” Una maxi multa inventata per poter mettere le mani sul conto corrente dell’anziana. È l’inganno architettato dal figlio e dalla badante dell’80enne, ora denunciati per truffa e falsità materiale.

Brutta sorpresa nella casella della posta: una salatissima multa da 6.750 euro, da pagare il prima possibile. Ma si tratta solo di un'invenzione. È il trucco che un uomo di Coccaglio (Brescia) ha architettato per sottrarre facilmente denaro all'anziana madre, 80 anni, in combutta con la badante di quest'ultima. Il figlio e la donna, adesso, sono stati denunciati dalla Polizia locale per truffa e falsità materiale.

Un inganno ben progettato, con tanto di finta multa cartacea e altrettanto finta intestazione del Comune di Coccaglio. La cifra da versare al più presto, quasi 7mila euro. Il motivo? Generiche mancanze tributarie, e la minaccia di procedere immediatamente al pignoramento dei beni della signora insolvente in caso di mancato pagamento.

E così, spaventata dalla somma da pagare ma soprattutto dalle possibili conseguenze, la donna (che sopravvive con una magra pensione) consente al figlio di prelevare denaro dal suo conto corrente fino al raggiungimento dell’intero importo della sanzione. Una cifra importante, che prosciuga le poche risorse dell'anziana. E che la spinge a confidarsi con un'agente di polizia locale, per chiedere spiegazioni su una pena pecuniaria così inspiegabile e così salata.

È a questo punto che l'inganno crolla. L'agente di polizia, insospettita, segnala il caso ai colleghi. E quindi, grazie alle indagini del Corpo di Polizia intercomunale del Montorfano, gli uomini agli ordini del comandante Luca Leone hanno scoperto l'amara verità. E hanno denunciato immediatamente il figlio e la (ormai ex) badante della donna.