Intensa nevicata a Livigno anche a maggio: sulle montagne della Valtellina è ancora inverno A Livigno (Sondrio) nelle ultime ore si è verificata un'intensa nevicata. Stando alle previsioni, altri fiocchi potrebbero cadere nel fine anche nel fine settimana.

A cura di Enrico Spaccini

La nevicata a Livigno del 22 maggio (frame da video Facebook)

La primavera è iniziata da due mesi e maggio è quasi arrivato alla sua ultima settimana, ma in Valtellina e in Valchiavenna continua a scendere la neve. Gli abitanti di Livigno, il comune in provincia di Sondrio che si trova a 1.816 metri di quota e famoso per i suoi impianti sciistici, si sono svegliati questa mattina, 22 maggio, sotto una fitta nevicata. I fiocchi sono scesi per ore, imbiancando la città e la montagna come fosse ancora inverno inoltrato.

Non è certo la prima volta che sulle Alpi, tra le alte quote, la neve scende per qualche ora anche nei mesi primaverili. Tuttavia, quella che si è verificato oggi sembra non essere un evento isolato. Anche domani, venerdì 23 maggio, a oltre 1.800 metri potrebbero scendere altri fiocchi, così anche domenica 25 maggio con le temperatura che scenderanno sotto lo zero.

Il resto della Lombardia, invece, sta facendo i conti con rovesci intensi, anche temporaleschi. A Milano già da ieri, giovedì 21 maggio, la pioggia sta causando diversi disagi alla popolazione, con strade allagate e linee del trasporto pubblico di superficie deviate. Il livello dei fiumi Seveso e Lambro sono costantemente sotto osservazione e per la prima volta, come ha comunicato l'assessore Marco Granelli, sono state posizionate a Parco Lambro le barriere mobili per proteggere il quartiere.

Tra Lecco e Como, invece, si è abbattuta una violenta grandinata che, oltre ad allagare le strade, le ha anche imbiancate. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per fronteggiare la situazione, rimuovendo terra e detriti e liberando il passaggio alle auto dagli alberi caduti per il forte vento.