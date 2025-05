Maltempo in Lombardia, violenta grandinata nel Lecchese: a Olginate le strade sono imbiancate Il temporale di oggi pomeriggio, mercoledì 21 maggio, ha colpito le province di Como e Lecco. In tilt il traffico sulla SS36 dello Spluga e dintorni a causa di una forte grandinata. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un forte temporale si è scatenato in Lombardia nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 21 maggio, e ha colpito in particolare le province di Lecco e Como. Nella regione, per la giornata di oggi e fino alle 18 di domani, era stata diramata un'allerta gialla per rischio idrico e idrogeologico a causa di una perturbazione in arrivo dalla Francia sull'Italia settentrionale.

La grandinata a Olginate e gli allagamenti a Lecco

A Lecco, a essere interessato dal maltempo è stato soprattutto il comune di Olginate, dove una violenta grandinata improvvisa ha completamente imbiancato le strade di acqua ghiacciata. Uno scenario sicuramente poco primaverile, che ha mandato in tilt il traffico sulla SS36 dello Spluga e dintorni e abbassato le temperature di oltre dieci gradi, con venti fino a 40 chilometri orari e circa 240 millimetri di pioggia in pochi minuti. Mentre nella vicina Blevio si sono registrate frane e smottamenti del terreno

Una decina le chiamate di soccorso giunte in questi minuti ai Vigili del fuoco: sono tre le squadre che stanno operando dalla centrale di Lecco e distaccamento Valmadrera. La situazione, al momento, è sotto controllo e non risultano persone ferite ma solo allagamenti e alberi caduti sull'asfalto.

Il maltempo a Como e provincia

Non va certo meglio a Como e provincia. Qui un massiccio cumulo di terra e detriti è caduto sulla strada prima delle gallerie di Blevio, bloccando l'intera provinciale Lariana. Problemi anche verso la città. La polizia locale di Como segnala infatti una colata di detriti e fango in via Torno, con tanto di frana all’altezza della galleria