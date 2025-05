Maltempo a Milano, allagamenti e disagi: traffico in tilt e Atm è costretta a deviare alcune linee

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora maltempo a Milano. Nella giornata di oggi, giovedì 22 maggio, un temporale si è abbattuto sulla città creando disagi. Sono diversi gli allagamenti segnalati. A questi si aggiunge il traffico in tilt e alcune linee del trasporto pubblico che sono state deviate proprio per i disagi causati dalle forti piogge.

E proprio l'azienda trasporti milanesi (Atm) che gestisce il servizio, ha pubblicato sul proprio sito un avviso: "Il nostro pronto intervento sta lavorando per riparare uno scambio allagato in viale Vittorio Veneto/via Lazzaretto. Stiamo cambiando il servizio di queste linee: Tram 9. Verso Porta Genova devia e salta le fermate da Centrale a Porta Venezia e Tram 19. Verso Lambrate devia e salta le fermate da Turati a piazza Ascoli".

Anche il tram 14, che copre la tratta Lorenteggio – Duomo, non farà servizio tra Piazzale Cantore e Duomo: "Da piazzale Cantore prosegue fino in piazza 24 Maggio. Da qui, per raggiungere Duomo è possibile cambiare con il tram 3 (auto in divieto)". Inoltre si registrano ulteriori ritardi perché il traffico, causato dal maltempo e dai lavori stradali, sta avendo ripercussioni sul servizio in diverse zone della città. Le linee quindi sono fortemente rallentate.

Anche l'assessore alla Mobilità e ai Lavori Pubblici, Marco Granelli, attraverso il suo profilo Facebook ha fatto sapere che: "continuano le piogge, e le previsioni indicano intensificazione tra le 10.30 e le 13 su Milano e nord Milano. Per il Seveso vasca pronta. Per il Lambro stiamo monitorando il Parco e per la prima volta a Ponte Lambro abbiamo posizionato precauzionalmente le barriere mobili in un tratto di 200 metri in via Vittorini per proteggere tutto il quartiere e far defluire le eventuali acque nel parco".

MM, protezione civile, Amsa con supporto PL sono in azione: " Intanto MM controlla livelli fognatura e Lambro".