video suggerito

Maltempo a Milano, notte di temporali in città: caduti 20 mm di pioggia, timori per il Lambro Un forte temporale si è abbattuto sulla città di Milano tra le 2 e le 4 di notte. Sono caduti circa 20 mm di pioggia. Il livello del Lambro è preoccupante, ma sono state disposte vasche mobili in città. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella notte un forte temporale si è abbattuto sulla città di Milano. Tra le 2 e le 4 del mattino sono caduti tra i 15 e i 20 millimetri di pioggia. Come riportato dall'assessore alla Protezione Civile, Marco Granelli, sul proprio profilo Facebook, i temporali sono ancora in corso a Monza dove sono caduti tra i 25 millimetri di pioggia e i 45 millimetri.

A causa del maltempo, il livello del fiume Seveso è salito "ma ora è in discesa", assicura Granelli. A preoccupare però è il fiume Lambro. Come già accaduto la scorsa settimana, in via Vittorini sono state predisposte le barriere mobili: "Stiamo monitorando i livelli di salita del fiume per il passaggio della piena da nord e l'innalzamento della fognatura". Come accade in questi casi, sul posto sono presenti gli agenti della polizia locale, la protezione civile, MM e l'Amsa.

In città, si sono registrati cadute di rami e alberi sulle auto parcheggiate e in particolare in via Pacini a Milano e in via Guazzoni a Cinisello Balsamo. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), per fortuna, non ha registrato feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti per cornicioni e tegole pericolanti e per cantine allagate. Dopo alcune ore di pioggia, il temporale si è a mano mano placato. Nella giornata di oggi, martedì 27 maggio, non dovrebbero più essere previste piogge. Così come durante la settimana, il beltempo e il sole dovrebbero fare da padroni.