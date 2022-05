Inietta anidride carbonica nei pazienti per farli dimagrire, denunciata titolare di un centro estetico Iniettava anidride carbonica nei pazienti per farli dimagrire. È la carbossiterapia e può essere praticata solo da un medico chirurgo estetico. Titolo che la proprietaria del centro estetico nel Pavese non ha.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Nel suo centro estetico in provincia di Pavia, la titolare iniettava anidride carbonica in forma gassosa sotto la pelle dei suo pazienti. È la carbossiterapia: un trattamento medico che dilata arterie e capillari, che riduce il grasso accumulato e che deve essere eseguito solo da un medico chirurgo estetico. Titolo che la proprietaria del centro nel Pavese, denunciata e ora in stato di libertà, non ha.

Il materiale sequestrato dai Nas

Entrati nel locale, i carabinieri Nas di Cremona hanno posto sotto sequestro il dispositivo elettromedicale che la donna usava per praticare la carbossiterapia. Oltre a questo, è stato rinvenuto anche il kit che usava per trattare i suoi pazienti. Il tutto con un valore complessivo di circa 3mila euro. Alla titolare è stato contestato il fatto di aver svolto abusivamente la professione di medico chirurgo estetico, non avendo la preparazione giusta per farlo.

Gli altri controlli dei centri estetici

A Milano, Como e Varese i responsabili tre studi medici sono stati denunciati per aver eseguito dei trattamenti con la tecnica del plasma ricco di piastrine senza averne l'autorizzazione. In questo caso, i Nas hanno sequestrato dei dispositivi medici, conosciuti come "centrifuga", con i quali veniva lavorato il sangue. Ciascuno dal valore di 2.500 euro. Un'operazione nata in seguito al racconto di alcune persone che si erano sottoposte a interventi di chirurgia estetica effettuati da persone non formate, con macchinari non adeguati e in locali carenti dei requisiti fondamentali. Un provvedimento rientra nel massiccio controllo delle attività di medicina estetica svolto nei giorni scorsi in tutto il Paese. Ne sono state controllate 793 e hanno portato a sanzioni amministrative per un totale di 187mila euro.