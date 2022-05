Prelevavano sangue dai pazienti e lo “lavoravano” illegalmente: denunciati tre studi medici Tre titolari di tre studi medici sono stati denunciati dopo che i Nas di Milano hanno scoperto che eseguivano trattamenti estetici in maniera illegale.

A cura di Ilaria Quattrone

I responsabili di tre studi medici sono stati denunciati con l'accusa di aver svolto delle pratiche non conformi alla legge: in particolare modo hanno eseguito dei trattamenti con la tecnica del plasma ricco di piastrine senza averne autorizzazione e mettendo così in pericolo i pazienti. Gli studi si trovano in provincia di Como, Milano e Varese.

Il sangue lavorato e reinfuso illegalmente

L'operazione nasce dall'attenzione riservata ad alcuni episodi di cronaca dove alcune persone sono state sottoposte a interventi di chirurgia estetica effettuati da personale non qualificato sottovalutando quindi le conseguenze che possono esservi sia per la mancata formazione, che per le apparecchiature non idonee e ancora per i locali carenti dei requisiti necessari. Gli studi avrebbero prelevato del sangue dai pazienti, lo avrebbero poi lavorato illegalmente e reinfuso arrecando poi un grave pericolo per la salute. Sono stati quindi sequestrati tre dispositivi medici – denominati "centrifuga" – che venivano utilizzati per la lavorazione del sangue: il loro valore era di 2.500 euro.

I controlli dei carabinieri su tutto il territorio nazionale

I carabinieri dei Nas – con l'intesa del ministero della Salute – hanno quindi deciso di svolgere i controlli su tutto il territorio nazionale con l'obiettivo di verificare le corrette erogazioni delle prestazioni di medicina estetica. In totale sono state controllate 793, tre centri estetici e studi medici estetici con 110 obiettivi non conformi: in totale sono stati denunciati 33 titolari e operatori. Sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per 187mila euro.