Rapina un centro estetico e un negozio di abbigliamento di Milano in 10 minuti, arrestato

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Prima un centro estetico, poi un negozio di abbigliamenti. Due rapine in 10 minuti. Tempo notevole che forse lo mette in lizza tra i più rapidi, ma che per ora gli hanno portato solo le manette. L'autore, infatti, un cittadino brasiliano di 26 anni, si trova ora in carcere a San Vittore con l'accusa di rapina aggravata continuata.

Le due rapine

La prima segnalazione è arrivata alla centrale operativa della Questura intorno alle 16:20. Si era appena consumata una rapina in un centro estetico di via Sebeto, in zona Magenta a Milano. Un uomo era entrato nel locale armato di coltello, con il volto coperto da una mascherina chirurgica e, prima di fuggire, ha preso l'incasso della giornata. Arrivati sul posto, i poliziotti avevano appena iniziato a raccogliere testimonianze quando ricevono un'altra segnalazione. Erano le 16:30 e un negozio di abbigliamento di piazza Virgilio, a meno di 500 metri da quel centro estetico, era stato rapinato. La descrizione dell'accaduto coincideva con la prima segnalazione.

I sospetti della polizia

La caccia al ladro è durata poco. Gli agenti della polizia sono riusciti a intercettarlo all'altezza di Piazzale Cadorna. L'uomo corrispondeva alla descrizione. Perquisito, aveva ancora con sé il coltello da cucina che ha usato per minacciare i negozianti e circa 900 euro in contanti. Arresto, il bottino è stato poi riconsegnato alle vittime. Secondo le prime ricostruzioni, il 26enne brasiliano vive con un familiare in zona Porta Genova. La polizia sospetta che possa aver compiuto altre rapine in passato. In particolare quella di due giorni prima, lunedì 2 maggio quando una gioielleria di via Medici e un salone di parrucchiera in via Morigi sono stati svaligiati in cinque minuti. Un tempo che, se confermato, straccerebbe quello di mercoledì.