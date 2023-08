Influencer distrugge una scultura di Enrico Butti mentre gira un video: “Voleva dare 200 euro di risarcimento” Janis Danner ha affittato una dimora storica in provincia di Varese per un weekend con gli amici e, violando le regole della casa, ha tentato di fare un un video abbracciato a una statua dello scultore Enrico Butti, ma ha distrutto l’opera.

Janis Danner, influencer tedesco da oltre 1,5 milioni di follower su Instagram, ha affittato la storica villa Alceo a Viggiù, in provincia di Varese, per un weekend. Nonostante dovesse essere un fine settimana di relax, non si è astenuto da realizzare e condividere contenuti sui social. Ma proprio mentre stava registrando un video ha distrutto una statua scolpita da Enrico Butti presente all'interno della villa. I proprietari della dimora storica lo hanno denunciato ai carabinieri, raccontato che Danner voleva risarcirlo con appena 200 euro.

Influencer distrugge una statua di Butti

Janis Danner e la fidanzata, anche lei modella e influencer, hanno affittato villa Alceo a Viggiù per ospitare una ventina di amici. La dimora storica è arricchita da alcune vere e proprie opere d'arte, come una statuta scolpita da Enrico Butti che impreziosisce la maestosa fontana presente nel giardino che circonda la dimora. Durante una festa la situazione è degenerata e Danner ha danneggiato la scultura mentre si faceva riprendere con lo smartphone da un amico per poi postare il video.

Secondo quanto ricostruito grazie alle telecamere di sorveglianza, l'influenzar avrebbe ignorato il divieto di entrare nella fontana e si sarebbe avvicinato alla statua per farsi immortalare abbracciato alla stessa, facendola cadere. La scultura ha riportato un danno da oltre centomila euro e "per giunta irreparabile, perché ho già chiesto il parere degli esperti e non c'è possibilità di restauro", ha spiegato Bruno Golferini, il gestore della villa.

"Assistere a quella scena mi ha ricordato gli episodi storici di saccheggio delle città antiche, quando i barbari devastavano tutto e rovesciavano a terra le statue delle divinità in segno di disprezzo, ha raccontato Golferini.

Janis Danner denunciato

L'influencer non si è, però, reso conto del danno che ha arrecato e voleva risarcire con appena 200 euro: "Mi hanno detto che quella statua era fatta di sabbia e che se avessi voluto mi avrebbero lasciato 200 euro a titolo di risarcimento. – continua il gestore della villa – Erano qui in 17 e so che hanno pranzato a Villa d'Este spendendo circa 400 euro a testa, ma non hanno voluto fare una colletta per l'opera di Butti".

Così Golferini ha deciso di denunciare l'acceduto ai carabinieri, che stanno indagando sull'influencer e sui suoi amici per l'ipoti di reato di atti vandalici, e ha anche informato l'interpolo, visto che Danner è residente in Germania.