Inflazione, Milano è la città dove i prezzi sono aumentati di più: servono altri 2mila euro per vivere Basandosi sui dati sull’inflazione pubblicati da Istat, l’Unione nazionale consumatori ha stilato una classifica delle città che hanno subito i rincari più elevati. In testa c’è Milano, mentre per trovare altre città lombarde bisogna scendere all’ottavo e al nono posto.

A cura di Enrico Spaccini

Istat ha pubblicato i dati relativi all'inflazione registrata nel mese di maggio. Il rallentamento dei rincari dell'energia, degli alimentari e dei servizi relativi ai trasporti ha portato a una decrescita rispetto ad aprile. Infatti, se lo scorso mese di parlava di un'inflazione pari al +8,2 per cento rispetto all'anno scorso, ora i rincari sono scesi al +7,6 per cento. Una decelerazione significativa, anche se come ricostruito dall'Unione nazionale consumatori i consumatori hanno poco da sorridere.

Milano è la città con i rincari più alti

La Unc, basandosi sui dati pubblicati oggi venerdì 16 giugno da Istat, ha stilato la classifica delle città che stanno subendo i rincari più elevati nel nostro Paese. Sebbene l'inflazione di maggio sia del +7,9 per cento (quindi appena 0,3 per cento in più della media nazionale), Milano subisce l'aumento di spesa più significativo di tutti. Per una famiglia media, infatti, si parla di una spesa aggiuntiva pari a 2.145 euro all'anno.

Tra le dieci città che hanno subito i rincari più elevati, per trovarne un'altra lombarda bisogna scendere all'ottavo e al nono posto. La prima è Mantova, che con un'inflazione pari al +7,7 per cento porterà le famiglie a spendere in media 1.995 euro all'anno in più. La seconda, invece, è Varese. Qui l'inflazione è stata registrata al +7,4 per cento, il che vuol dire una spesa più pesante per 1.951 euro.

Le regioni più care: la Lombardia è seconda

Se la media italiana dell'inflazione si è attestata al +7,6 per cento, quando le stime la davano al +8,1 per cento, vuol dire che ci sono regioni che hanno superato non di poco quel valore. Infatti, guardando alle medie regionali quella che emerge è una classifica leggermente diversa rispetto alle città.

La regione che ha registrato un rincaro della spesa media annua più elevato è la Liguria. Qui l'inflazione annua è arrivata al +9,3 per cento nel mese di maggio, il che vuol dire che una famiglia media dovrà spendere 1.919 euro in più quest'anno. La Lombardia, sebbene Milano sia la città più cara, è solo al secondo posto. L'aumento medio dell'inflazione si è attestato al +7,2 per cento e porta un rincaro del costo della vita pari a 1.871 euro. Il terzo gradino del podio è occupato dall'Umbria: con il suo +8,2 per cento all'inflazione, porterà un rincaro della spesa di 1.852 euro.