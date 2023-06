Milano è sempre più cara: nel giro di un mese aumenta ancora il prezzo delle case In un solo mese i prezzi delle case in vendita a Milano sono aumentati dello 0,6 per cento. Una corsa inarrestabile: al momento, per acquistare casa a Milano, servono in media 5.240 euro al metro quadro (solo sei mesi prima ne erano necessari 4800). Cresce la zona di Corvetto e Rogoredo.

Che i prezzi dell'immobiliare milanese stiano schizzando sempre più verso l'alto si sa, e quasi non fa più notizia. A fare notizia, però, è il fatto che ormai l'inarrestabile avanzata prosegua sempre più in fretta, addirittura facendo registrare un aumento dei costi delle case nel giro di un solo mese: in questo momento, giugno 2023, comprare un appartamento in città costa lo 0,6 per cento in più rispetto ai mesi di aprile/maggio.

Il prezzo medio al metro quadro a Milano è 5240 euro (a ottobre era 4800): è record

A parlare sono gli ultimi dati dell'Osservatorio mensile sul mercato residenziale a cura di Immobiliare.it insights, business unit specializzata in analisi di mercato del portale Immobiliare.it: oggi, per acquistare casa a Milano, servono in media 5.240 euro al metro quadro; solo a ottobre 2022 ne erano necessari "solo" 4800, circa 500 euro in più nel giro di sei mesi. E un aumento del 3,64 per cento rispetto al maggio del 2022, dove il prezzo medio per un immobile in vendita si aggirava intorno ai 5.056 euro al metro quadro.

Il prezzo medio al metro quadro a Milano per le vendite (Immobiliare.it)

Le zone di Milano

Valori che oscillano profondamente da zona a zona, naturalmente, e che possano così spostarsi dai 2.600 euro di media della zona Baggio/Bisceglie/Olmi, estremità Ovest della città, agli oltre 10mila del centro racchiuso all'interno della Cerchia dei Bastioni.

Secondo questo report, rispetto a maggio 2022 sarebbe la zona Garibaldi/Moscova/Porta Nuova a essere cresciuta di più: il quartiere intorno a piazza Gae Aulenti registra infatti una media di 9.975 euro al metro quadro (secondo dato più alto in città) per gli appartamenti in vendita, dopo un aumento dell'11,5 per cento nell'ultimo anno e dell'1,5 per cento nell'ultimo mese. Ma anche la zona periferica di Corvetto e Rogoredo (dove nascerà l'Arena Santa Giulia per le Olimpiadi 2026) è quella in cui in questo mese i prezzi sono saliti di più: il suo +1,8 per cento la porta a salire rapidamente verso l'alto, con 3.851 euro al metro quadro di media.