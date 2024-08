video suggerito

In aumento i prezzi delle stanze a Milano: è la città più costosa d’Italia con circa 650 euro al mese Non si ferma la corsa dei prezzi delle stanze in Italia. In testa Milano, dove una singola costa in media 637 euro al mese, in aumento del 4 per cento rispetto al 2023. Un affitto proibitivo che evidentemente scoraggia la domanda da parte dei fuorisede, in diminuzione qui dell’1 per cento nel giro di 12 mesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non si ferma la corsa dei prezzi delle stanze in Italia. In testa, ovviamente, c'è Milano: qui una singola costa infatti in media 637 euro al mese, in aumento del 4 per cento (in generale nel 2024 sono aumentate del 7 per cento) rispetto a un anno fa, mentre una doppia viene immessa nel mercato a 353 euro mensili. Un affitto proibitivo che evidentemente scoraggia la domanda da parte degli studenti fuorisede, in diminuzione qui dell'1 per cento nel giro di soli 12 mesi.

Tutto il contrario ad esempio di quanto avviene a Roma, dove invece la domanda è in forte crescita (+62 per cento), nonostante canoni che, per una singola, si sono alzati del 9 per cento in un anno e abbiano superato il tetto dei 500 euro al mese e fermandosi a 503. O in generale della situazione immobiliare nazionale, dove gli studenti ricerca di un alloggio per il nuovo anno accademico ormai alle porte salgono del 27 per cento rispetto al 2023.

Sono queste alcune delle tendenze emerse dall’ultimo rapporto di Immobiliare.it Insights, che ha esaminato l’andamento dei prezzi e della domanda nel mercato delle stanze nel nostro Paese.

Leggi anche Turista derubato in centro a Milano: al polso aveva un orologio da più di 10mila euro

Dove le stanze costano di più a Milano

Entrando nel dettaglio dei singoli quartieri, a Milano la zona più costosa è quello di Garibaldi-Moscova-Porta Nuova, dove la richiesta per una stanza singola è pari a 747 euro mensili. Al secondo e al terzo posto rispettivamente Porta Romana-Cadore-Montenero (722 euro) e Centrale-Repubblica (720 euro).

I prezzi delle stanze singole in Italia

Dopo il podio che vede come protagoniste Milano, Bologna e Roma, in quarta posizione troviamo Firenze con i suoi 493 euro, mentre Bergamo e Padova sono molto vicine con 448 e 442 euro e occupano rispettivamente la quinta e la sesta posizione. Settima, invece, Venezia, dove affittare una stanza costa in media 417 euro. Chiudono la top ten tre città con prezzi molto vicini tra loro, sempre al di sopra dei 400 euro: Torino (409 euro), Verona (407 euro) e Napoli (405 euro).