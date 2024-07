video suggerito

Quanto costa una villa sul lago di Como e in quali località si trovano le più care Il Lago di Como è tra le aree più gettonate da vip italiani e stranieri: ville lussuose e dotate di ogni comfort, è meta di numerosi turisti. Ma quanto costa una proprietà sul lago di Como? E dove si trovano le più costose? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Lago di Como è sicuramente l'area che attrae numerosi turisti e soprattutto personaggi famosi italiani e stranieri. In molti, innamorati dai paesaggi mozzafiato, decidono poi di acquistare ville e abitazioni in diverse località che affacciano sul lago. Dal Laglio a Blevio fino a Tramezzina, sono diversi i punti dove è possibile comprare una residenza. Ma quanto costa una villa sul lago di Como e sopratutto dove si trovano le più costose?

Sulla base dell'ultimo report di Casa.it, il 14 per cento delle ville in vendita si trovano proprio a Como: si tratta di proprietà che mediamente hanno una metratura di 402 metri quadri, spesso di otto locali con tre bagni e quattro posti auto. Le più lussuose hanno invece terrazzi panoramici, piscine a sfioro, parchi e giardini privati, zone barbecue e attracchi privati.

Il 12 per cento invece a Tremezzina, che comprende alcuni dei borghi più noti e precisamente Ossuccio, Lenno, Mezzegra e Tremezzo. Il 24 per cento delle ville in vendita sono suddivise tra Menaggio (6 per cento), Colico (6 per cento) e Cernobbio (6 per cento). Un altro 10 per cento tra Lecco (5 per cento) e Dizzasco (5 per cento). Il restante quindici per cento è suddiviso tra Bellagio, Faggeto Lario, Brunate, Oliveto Lario e Argegno.

Leggi anche Chi era Fraedrich Tim, il padre che si è tuffato nel lago di Como per salvare il figlio ma non è più riemerso

Una volta suddivise le zone in cui si trovano le ville in vendita, è lecito chiedersi dove si trovino le più costose. È necessario fare un premesse: una villa sul Lago di Como in vendita costa 1.996.674 euro. Il prezzo medio è di 4.973 euro al metro quadro. Rispetto a un anno fa, questo ha subito un lieve calo dello 0,9 per cento. La diminuzione è legata al calo della metratura media che è scesa del 6,3 per cento mentre il prezzo medio al metro quadro è cresciuto del 6,7 per cento.

Le ville più costose si trovano a Laglio. Qui, il prezzo medio è di 5.168.422 euro: si parla di un prezzo medio al metro quadro di 10.893 euro. Laglio è seguito da Blevio dove il prezzo medio è di 4.802.917 euro e un prezzo al metro quadro di 9.989 euro. Sul podio troviamo anche Argegno dove il prezzo medio è di 4.446.429 euro con un prezzo al metro quadro di 9.004 euro. A Griante il prezzo medio delle ville è di 4.208.335 euro con un prezzo al metro quadro di 10.814 euro. A Lezzeno i prezzi oscillano tra i 3 e i 4 milioni di euro (prezzo medio 3.470.000 euro e prezzo al metro quadro 8.741 euro), a Cernobbio invece il prezzo medio è di 3.378.366 euro e prezzo al metro quadro 8.366 euro, a Torno è di 3.266.667 euro e prezzo al metro quadro 6.298 euro e a Faggeto Lario è di 3.114.333 euro e prezzo al metro quadro 7.798 euro.

Solo in tredici località il prezzo medio delle ville in vendita è sotto al milione di euro.