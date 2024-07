video suggerito

Le 10 spiagge più belle in Lombardia tra laghi e fiumi dove fare il bagno Seppur non abbia il mare, la Lombardia presenta comunque spiagge bellissime su laghi e fiumi sparsi per la regione. Molte di queste spiagge sono attrezzate e adatte a tutte le esigenze di famiglie con bambini e animali, coppie, giovani. Nel pezzo vedremo le 10 spiagge più belle dei laghi e fiumi lombardi dove fare un bagno nel 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Anche in Lombardia è possibile trovare qualche bella spiaggia sui laghi e fiumi. Qui è possibile fare un bagno e rinfrescarsi nelle giornate di caldo estivo. I turisti e i visitatori, possono trovarne sia libere (per esempio La Piccola Tahiti a Marone) che attrezzate (il Lido del Segrino). In questo modo chiunque potrà trovare un luogo adatto alle proprie esigenze, soprattutto se con bambini e animali. Inoltre è possibile fare attività con il kayak e simili.

Le spiagge accessibili della Lombardia si trovano sia su grandi che piccoli laghi. Nel primo caso c'è ovviamente il lago di Garda dove tre spiagge sono rientrate nell’elenco delle Bandiere Blu del 2024 (Quelle di Toscolano Maderno, Gardone Riviera e Sirmione). Ecco quindi le 10 spiagge più belle dei laghi e fiumi lombardi dove fare un bagno nel 2024.

Spiaggia di Careno (Lago di Como)

La spiaggia di Careno si può raggiungere attraverso la strada provinciale Lariana. Si trova vicino sulla sponda est del lago, in direzione Bellagio. Per raggiungerla, bisogna attraversare il paesino di Careno. Questo punto è molto amato dai ragazzi e dalle famiglie. Raggiungibile attraverso la provinciale Lariana, la spiaggia si trova poco prima del Comune di Nesso. Dalla strada si scende a piedi fino a riva attraversando l'incantevole borgo di Careno. Può essere raggiunta anche con il battello pubblico.

Tipologia di spiaggia: sabbia e prato.

Lido di Mandello Lario (Lago di Como)

Fonte: pagina Instagram Lido di Mandello

Il lido di Mandello del Lario si trova sulla costa lecchese del lago di Como. È una spiaggia attrezzata con bar, ristorante, servizio lettini e ombrelloni, gazebi e un parco. Qui è possibile trovare divertimento sia per grandi che per piccini. La spiaggia e il parco sono aperti tutti i giorni, tutto il giorno. Fino a fine settembre i servizi spiaggia sono però disponibili solo sabato e domenica (sospesi in caso di mal tempo).

Tipologia di spiaggia: attrezzata, sabbia e prato.

Lido dei Limoni (Lago di Garda)

A Limone sul Garda si trova una spiaggia che è una vera attrazione. Il borgo è infatti molto famoso proprio per la sua posizione direttamente sul lago. Qui ci sono diverse spiagge. Tra queste c'è il lido dei Limoni a Villa di Gargnano. Qui è possibile trovare sdraio, lettini, ombrelloni e anche noleggiare kayak, pedalò e Sup.

Tipologia di spiaggia: sabbia

Baia del Vento (Lago di Garda)

Tra le spiagge attrezzate sul lago di Garda, c'è anche quella di Baia del Vento. La zona è frequentata soprattutto da giovani e surfisti: si tratta di una spiaggia racchiusa tra la punta del Corno e la Punta di San Fermo. È possibile noleggiare lettini, sdraio, ombrelloni, pedalò, tavole Sup. Ci sono anche due mete per lo snorkeling e la pesca.

Tipologia di spiaggia: sabbia, attrezzata

Spiaggia Le Fornaci (Lago Maggiore)

La spiaggia Le Fornaci di Caldè si trova sul lago Maggiore. Per raggiungerla, è necessario attraversare il ponticello che conduce direttamente alla spiaggia. La spiaggia è libera e di conseguenza gratuita.

Tipologia di spiaggia: roccia, libera

Spiaggia di Sirmione (Lago di Garda)

Tra le spiagge imperdibili c'è sicuramente la Spiaggia Giamaica di Sirmione, che ha ricevuto anche la bandiera blu 2024. L'area è tra le più belle d'Italia tanto da essere celebrata anche dal giornale britannico The Guardian. Si trova sotto le Grotte di Catullo e ha una visuale diretta sulla Rocca di Manerba. Qui si trova sia una parte libera che una attrezzata con lettino a noleggio.

Tipologia di spiaggia: roccia bianca e liscia

Toscolano Maderno

Un'altra spiaggia da bandiera blu è la spiaggia Lido Azzurro a Toscolano Maderno. C'è un'area ad accesso libero e un'altra riservata con accesso a pagamento. Si possono noleggiare lettini e ombrelloni oltre che barche a vela e tandem. Ci sono anche campi da tennis e di beach volley.

Tipologia di spiaggia: sabbia e ghiaia

La spiaggia Casinò di Gardone Riviera

La spiaggia Casinò di Gardone Riviera – nella zona tra il lido e l'ex casinò – è tra le spiagge a cui è stato riconosciuta la bandiera blu 2024. Oltre all'acqua cristallina, c'è un'area riservata ai giochi per bambini. È anche possibile noleggiare lettini, ombrelloni e sdraio.

Tipologia di spiaggia: ghiaia

Lago del Segrino

Sulla riva Sud del lago del Segrino è possibile trovare il Lido del Segrino. Si può prenotare l'ombrellone, le biciclette, la canoa, il sup e il kayak. È un luogo adatto sia a grandi e piccini ed è possibile godersi una giornata in relax con una vista mozzafiato.

Tipologia di spiaggia: prato

La spiaggia di Lierna

La spiaggia di Riva Bianca a Lierna è tra le più belle del lago di Como. Si trova vicino all'antico nucleo di Castello di Lierna. Non ci sono lettini da noleggiare e l'ingresso è libero. Per raggiungerla basterà percorrere la strada a lago in prossimità della frazione di Castello.

Tipologia di spiaggia: ciottoli bianchi