Il Comune di Riva del Garda vieta di giocare a palla in spiaggia: "Lamentele dai bagnanti bersagliati" Anche quest'anno il comune di Riva del Garda, sull'omonimo lago, ha vietato con un'ordinanza l'uso di palloni, frisbee e racchettoni in spiaggia. Il divieto, valido fino al 28 settembre, è arrivato dopo le lamentele da parte di alcuni bagnanti.

Come ormai succede da qualche anno a questa parte, il Comune di Riva del Garda ha emesso un'ordinanza che vieta l'utilizzo di palloni, frisbee, racchettoni e più in generale di "qualsiasi altro gioco che comporti la corsa, il lancio di oggetti o la spinta o il trascinamento di cose o persone". Il divieto sarà valido fino al 28 settembre in tutta la parte della spiaggia a sud della pista ciclabile, da punta Lido a porto San Nicolò.

La decisione, che è già stata presa anche nelle scorse estati, arriva dopo alcune lamentele da parte dei bagnanti: "Con la bella stagione – si legge sul sito del Comune di Riva del Garda – sono giunte segnalazioni e lamentele circa l'uso di palle e palloni in spiaggia nelle vicinanze dei bagnanti, i quali ne sono disturbati e spesso colpiti, con conseguenti situazioni di disagio e di tensioni".

Il divieto, ricorda l'amministrazione, in realtà sarebbe è già in vigore in alcuni casi: in particolare il regolamento di polizia urbana già lo imporrebbe nelle situazioni di affollamento. "Ma la possibilità di valutare l'affollamento lasciata ai singoli – scrivono ancora sul sito – non trova adeguato riscontro con la reale esigenza di tutelare i fruitori della spiaggia, spesso bersagliati da palle utilizzate a scopo ludico, ma con forza agonistica".

"L’amministrazione – conclude la nota – comprende, condivide e riconosce il desiderio e il diritto, soprattutto dei più giovani di giocare insieme e di divertirsi. Quello che si chiede è in fondo solo di spostarsi a giocare poco distante dalla zona più frequentata: il lungolago offre, a nord della ciclopedonale, alcune aree sportive".