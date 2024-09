video suggerito

Tram 1 Milano: orari, fermate e prezzi della linea aggiornati al 2024 La linea 1 dei tram di Milano ha i capolinea a Greco e Roserio. Conta 46 fermate. Tra quelle principali c’è Repubblica, Montenapoleone e Corso Sempione. Il costo del biglietto giornaliero è di 2,20 euro. Il primo tram parte alle 5.45 e l’ultimo parte alle 1.10 di notte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

La linea 1 dei tram di Milano è tra le più importanti della città perché passa per il centro cittadini e alcuni punti nevralgici del capoluogo meneghino. Ha i capolinea a Greco e Roserio. È lunga quasi 170 chilometri e conta 46 fermate. Tra quelle principali c'è Repubblica, Montenapoleone e Corso Sempione. Il servizio inizia alle 5.32 e termine poco prima dell'1 di notte. Tra le fermate che si intersecano con la metropolitana di Milano troviamo: Caiazzo M2, Repubblica M3, Turati M3, Montenapoleone M3, Cordusio M1, Cairoli M1, Cadorna M1 M2, Domodossola Fn M5.

Il biglietto per la corsa giornaliera costa 2,20 euro e vale 90 minuti dalla prima convalida. È possibile acquistarlo direttamente sui mezzi in superficie con carte e dispositivi contactless, sull'app Atm, inviando un sms al 4880488 con scritto Atm, in metropolitana e alle rivendite. Per restare sempre informati sugli spostamenti e aggiornamenti orari dei tram della linea 1 di Milano si può consultare la sezione “Giro Milano” del sito ufficiale di Atm o scaricare l’app ufficiale di ATM Milano.

Orari e frequenza della linea 1 del tram di Milano

La linea 1 del tram di Milano circola tutti i giorni, dal lunedì alla domenica. Il suo passaggio è previsto anche nei giorni festivi seppur in orario ridotto. La frequenza è mediamente ogni dieci minuti. Nei giorni festivi il servizio è ridotto come per le altre linee di superficie e non. Negli altri giorni il primo tram parte alle 5.32 e termina alle 1.51.

lunedì: partenza alle 5.32 e termina alle 1.51 con frequenza tra gli 8 e i 10 minuti

martedì: partenza alle 5.32 e termina alle 1.51 con frequenza tra gli 8 e i 10 minuti

mercoledì: partenza alle 5.32 e termina alle 1.51 con frequenza tra gli 8 e i 10 minuti

giovedì: partenza alle 5.32 e termina alle 1.51 con frequenza tra gli 8 e i 10 minuti

venerdì: partenza alle 5.32 e termina alle 1.51 con frequenza tra gli 8 e i 10 minuti

sabato: partenza alle 5.32 e termina alle 1.52 con frequenza tra i 10 e gli 11 minuti

domenica e festivi: partenza alle 5.32 e termina alle 1.50, con frequenza superiore ai dieci minuti

Le fermate del tram 1 di Milano

La linea 1 del tram di Milano attraversa il centro città e alcuni punti nevralgici. Tra questi c'è il Teatro alla Scala o ancora via Montenapoleone, Repubblica e anche corso Sempione. In totale sono 46 le fermate. Al momento, come comunicato da Atm, stanno cambiando alcune fermate. La fermata Teatro alla Scala, in direzione Greco, è spostata 30 metri più avanti, prima di piazza della Scala. La fermata di piazza Cincinnato, in direzione Roserio, è momentaneamente sospesa. Andranno quindi utilizzate le fermate prima o dopo: in via Vitruvio o viale Tunisia.

Di seguito tutte le fermate:

Fermate da Greco a Roserio:

Greco Rovereto

P.za Morbegno

Via Venini Via Sauli

Via Venini Via Battaglia

V.le Brianza

Caiazzo M2

Via settembrini

Via Vitruvio

P.za Cincinnato

V.le Tunisia

V.le Vittorio Veneto

Repubblica M3

Turati M3

P.za Cavour

Montenapoleone M3

Teatro alla Scala

Cordusio M1

Foro Buonaporte Via Ricasoli

Cadorna M1 M2

P.za Virgilio

Via Venti Settembre

L.go Quinto Alpini

Via Pagano via Canova

Arco della Pace

C.so Sempione Via Canova

C.so Sempione Via Villasanta

C.so Sempione Via Procaccini

Domodossola FN M5

C.so Sempione Via Arona

C.so Sempione Via E. Filiberto

P.za Firenze

V.le Certosa V.le Serra

V.le Certosa V.le Grosotto

P.le Accursio

V.le Espinasse P.le Accursio

V.le Espinasse Via Casella

V.le Espinasse Via Nuvolone

P.le Santorre di Santarosa

V.le Espinasse Via Palizzi

Certosa

Via Mambretti

L.go Boccioni

Via Grassi

Roserio Ospedale Sacco

Fermate da Roserio a Greco:

Roserio Ospedale Sacco

Via Grassi

L.go Boccioni

Via Mambretti

Via Palizzi via Mambretti

Certosa

V.le Espinasse Via Palizzi

P.le Santorre di Santarosa

V.le Espinasse Via Nuvolone

V.le Espinasse Via Casella

V.le Espinasse P.le Accursio

V.le Certosa V.le Grosotto

V.le Certosa V.le Serra

P.za Firenze

C.so Sempione Via E. Filiberto

C.so Sempione Via Arona

Domodossola FN M5

C.so Sempione Via Procaccini

C.so Sempione Via Villasanta

C.so Sempione Via Canova

Arco della Pace

Via Pagano via Canova

L.go Quinto Alpini

Via Venti Settembre

P.za Virgilio

Cadorna M1 M2

Foro Buonaporte Via Ricasoli

Cordusio M1

Via Grossi

Teatro alla Scala

Montenapoleone M3

Via Manzoni via Pisoni

P.za Cavour

Turati M3

Repubblica M3

V.le Vittorio Veneto

V.le Tunisia

P.za Cincinnato

Via Vitruvio

Via Settembrini

Caiazzo M2

V.le Brianza

Via Venini Via Battaglia

Via Venini Via Sauli

P.za Morbegno

Greco Rovereto

Quanto costa il biglietto del tram della linea 1 a Milano

Il biglietto dei mezzi pubblici di Atm, che può essere utilizzato sugli autobus, tram, filobus e metropolitane può esser acquistato tramite App, sms o dai rivenditori ufficiali, come indicato nella pagina "viaggia con noi" del sito ufficiale di Atm. Sui mezzi di superficie è inoltre possibile pagare a bordo con carta o dispositivi contactless. Il costo è di 2.20 euro e dura novanta minuti dalla prima convalida.

In alternativa è il biglietto che costa 7,60 euro e vale 24 ore dalla prima convalida o ancora il biglietto tre giorni che costa 15.50 euro e vale per tre giorni consecutivi dalla prima convalida e fino al termine del servizio di trasporto del terzo giorno, cioè alle 3.45 della mattina. È possibile inoltre acquistare il carnet 10 biglietti dal costo di 19.50 euro che vale per 90 minuti dalla prima convalida. Questi biglietti non possono però essere utilizzati da più persone contemporaneamente.