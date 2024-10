Cena sul tram a Milano, quanto costa il servizio ATMosfera e come prenotare: orari e menù

video suggerito

A Milano, a pochi metri dal Castello Sforzesco, l'Azienda trasporti milanesi (Atm) offre la possibilità di partecipare a un servizio ristoro molto particolare. Si chiamano ATMosfera i due tram storici, i primi ristoranti itineranti in Italia, dove è possibile effettuare il pranzo o la cena a bordo degli antichi tranvai che sono stati restaurati e ammodernati per fornire il servizio culinario ai clienti.

I pasti si svolgono all'interno dei due tram che contano 24 posti ciascuno. È possibile effettuare la cena tutti i giorni dell'anno, escluse eventuali date in cui non è garantito il servizio. Il servizio classico parte alle ore 20 e si conclude intorno alle 22.30.

L'itinerario percorre le principali vie della città. Il punto di partenza è Piazza Castello 2, dove gli ospiti salgono a bordo, successivamente i tram percorrono le vie che conducono al Teatro alla Scala, Galleria Vittorio Emanuele, Duomo e Santa Maria delle Grazie.

È possibile prenotare un tavolo per effettuare il pranzo solo la domenica, il servizio inizia alle ore 13.00 (tram ATMosfera 1) e alle 13.15 (tram ATMosfera 2). Per prenotazioni superiori a 8 posti si è costretti a riservare l'intero tram.

Il costo della cena è di 90 euro a persona, mentre il pranzo costa 75 euro.

Da dove parte il tram ATMsfera e qual è l’itinerario

Il punto di partenza dal quale i clienti salgono a bordo è Piazza Castello 2, a pochi metri dal Castello Sforzesco. È consigliato recarsi sul posto con 15 minuti di anticipo per avere il tempo necessario per salire a bordo. È possibile raggiungere Piazza Castello, utilizzando la metropolitana, in particolare la linea rossa (M1), scendendo alla fermata Cairoli. Diversamente è possibile utilizzare i tram: linea 1, 2, 4, 12, 14.

L'itinerario prevede l'approdo nei principali luoghi storici della città. In particolare il Teatro alla Scala, Galleria Vittorio Emanuele e Porta Nuova.

Successivamente ci si sposta verso un luogo più contemporaneo, il Bosco verticale, per poi proseguire verso l' Arco della Pace, Duomo, Darsena (in zona Navigli) centro della movida cittadina, e Santa Maria delle Grazie.

Il ritorno è previsto, dopo circa due ore sempre a Piazza Castello. L'itinerario cambia periodicamente, sia in base alle indicazioni viabilistiche sia per offrire scorci differenti di Milano.

Come prenotare il tram ATMosfera di Milano e in quali orari

Le prenotazioni si possono effettuare esclusivamente sul sito Atm. Il pagamento è anticipato e al termine della procedura si riceve via email un voucher da conservare e consegnare il giorno dell’esperienza culinaria viaggiante per salire a bordo.

Il servizio è garantito tutto l’anno e tutti i giorni della settimana. Si può prenotare un tavolo con un minimo di due persone fino a un massimo di 8. Solo per prenotazioni last minute (da 7 giorni a 74 ore prima della data del pasto) è consentito prenotare anche per un numero di posti dispari.

La vettura si può anche prenotare in esclusiva per un’occasione speciale a pranzo e a cena. Diventa obbligatorio superati gli 8 partecipanti. A causa dello spazio ridotto non sono ammessi animali.

Il servizio classico parte alle ore 20:00 (tram ATMosfera 1) e alle 20:30 (tram ATMosfera 2) e ha una durata di circa 2 ore e mezzo. Il pranzo, che è possibile effettuare solo la domenica, inizia alle ore 13.00 (tram ATMosfera 1) e alle 13.15 (tram ATMosfera 2).

È possibile effettuare modifiche alla prenotazione fino a 74 ore prima dell’evento. In particolare, 7 giorni prima dell'evento si può modificare tanto la data in cui si vuole effettuare il pranzo o la cena, quanto il menù, tutto in maniera gratuita in base alle disponibilità del calendario.

Il numero dei partecipanti può essere diminuito di 2 o multipli di 2, compatibilmente con le disponibilità dei tavoli. Per i posti viene rimborsato il 70% dell’importo iniziale, mentre è possibile annullare integralmente la prenotazione e in questo caso viene rimborsato il 70% dell’importo iniziale.

Da 7 giorni a 74 ore prima dell’evento si può modificare il menu e diminuire il numero dei partecipanti, ma senza il diritto al rimborso.

Passate le 74 ore dall’inizio dell’evento la prenotazione non si può più modificare. I rimborsi vengono fatti solo tramite bonifico bancario. I dati da comunicare ad Atm tramite mail o infoline sono IBAN e intestatario conto corrente.

Quanto costa una cena sul tram ATMosfera di Milano

Il costo della cena o del pranzo viene saldato al momento della prenotazione online. A fine prenotazione viene inviato al cliente il voucher via e-mail da presentare sul posto: è l’unico documento valido per salire a bordo. Il costo della cena è di 90 euro a persona mentre a pranzo è leggermente inferiore, 75 euro ciascuno.

Ogni menu è composto da entrée con flûte di spumante, antipasto, primo, secondo con contorno, dessert, una bottiglia di vino a scelta, acque minerali e caffè.

C'è la possibilità di poter prenotare, in occasioni particolari o se si è più di 8, l'intero tram.

I menù del tram ATMosfera

Le pietanze sono preparate da affermati chef a bordo. Ci sono 3 diversi tipi di menù che assecondano le preferenze dei clienti. C'è un menù di carne, uno di pesce ed infine quello vegetariano, aggiornati periodicamente per garantire la freschezza e la stagionalità dei prodotti. La carta dei vini è ricca di etichette selezionate in abbinamento con il cibo.

Il menù dedicato ai più piccoli è composto da un antipasto, un primo, un secondo, un dessert, una bibita a scelta e acqua minerale. Le pietanze si scelgono al momento della prenotazione e si possono modificare fino a 74 ore prima sul sito della prenotazione.

