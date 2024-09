video suggerito

Troppi furti e violenza in discoteca: sospesa per un mese la licenza al The Beach di Milano Il Questore di Milano Bruno Megale ha decretato la sospensione per 30 giorni della licenza per la discoteca The Beach di via Corelli, periferia a est di Milano. Nel giro di due mesi si sono verificate cinque aggressioni violente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Ben cinque aggressioni violente nel giro di un paio di mesi. Per questo il Questore di Milano Bruno Megale, nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dai poliziotti per contrastare i fenomeni di criminalità, ha decretato la sospensione per 30 giorni della licenza per la discoteca The Beach di via Corelli, periferia a est di Milano.

Nei mesi scorsi, infatti, gli agenti di polizia sono intervenuti più volte all'interno del club milanese. La prima volta, a giugno, seguito della denuncia di una donna molestata da un avventore, e trasportata in un vicino ospedale. Poi in occasione dell'aggressione avvenuta a inizio luglio ai danni di due agenti di polizia liberi dal servizio che, nel parcheggio del locale, erano stati picchiati e derubati da due persone a cui avevano negato una sigaretta.

Ma non solo. A metà luglio, ancora, un cliente ha sporto denuncia dopo essere stato derubato della catenina d’oro all’interno della discoteca: gli agenti, a seguito di controlli, hanno scoperto che l’uomo era stato seguito da altri due avventori del locale, entrambi pluripregiudicati. Sempre nel mese di luglio, gli agenti del Commissariato Monforte Vittoria sono intervenuti nel parcheggio per un’altra aggressione nei confronti di due giovani, poi ricoverati con 7 giorni di prognosi.

A inizio settembre, infine, gli agenti del Commissariato Lambrate sono intervenuti presso il locale per il ferimento di un cliente che, trasportato poi in codice giallo in ospedale e tuttora ricoverato in condizioni critiche, ha riferito di essere stato colpito con un’arma da taglio nei pressi della pista da ballo.