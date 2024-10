video suggerito

Incidente tra un'auto e un camion a Milano: traffico in tilt lungo l'autostrada A4 L'incidente tra un'auto e un mezzo pesante è avvenuto intorno alle 15 e ha mandato il traffico in tilt lungo l'autostrada A4 tra le uscite Sesto San Giovanni/Cinisello Balsamo e Barriera Milano Est Tangenziale A52, in direzione Venezia.

A cura di Carlo Coi

Immagine di repertorio

Un pomeriggio da dimenticare per gli automobilisti che hanno attraversato l'autostrada A4 in direzione Milano. A causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle 15 di venerdì 25 ottobre, si è registrata una lunga coda tra le uscite Sesto San Giovanni/Cinisello Balsamo e Barriera Milano Est Tangenziale A52, in direzione Venezia. In mattinata, sempre sull'A4, un cantiere aveva ridotto le corsie di percorrenza mandando in tilt il traffico.

L'incidente ha causato il rallentamento del traffico

L'incidente è avvenuto nelle prime ore del pomeriggio, poco prima delle 15. È rimasto coinvolto nello schianto anche un mezzo pesante. L'azienda regionale emergenza urgenza (Areu) allertata molto probabilmente dai passanti, ha inviato sul posto due ambulanze e un elisoccorso. Nello schianto, sono rimasti feriti due giovani, una ventiduenne e un ventitreenne. Al momento, nessuno dei due sembrerebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta la polizia stradale di Novate e i vigili del fuoco di Monza che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica esatta della vicenda.

Traffico in tilt sull'A4 anche in mattinata a causa di un cantiere

Sempre nella giornata di oggi, ma in prima mattinata, secondo quanto riferito da Autostrade per l'Italia, si erano registrati problemi alla circolazione del traffico, causati dal restringimento della carreggiata dovuto a un cantiere. Anche in questo caso, la circolazione era rimasta paralizzata per diverse ore.